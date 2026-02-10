La actuación de Bad Bunny en la Superbowl ha dado la vuelta al mundo y todos están hablando de ello, un tema de actualidad al que también ha querido hacer referencia Xavier Graset desde La Selva. Y no solo lo ha hecho en una tertulia, sino en una entrada al plató de TV3 que ha realizado disfrazado del cantante en una imitación que ha hecho hablar mucho en las redes sociales. El presentador, que se ha puesto el traje blanco como el artista de Puerto Rico, ha cogido un melón para simular que era la pelota de fútbol americano que llevaba el otro. Mientras que Bad Bunny reivindicaba el orgullo latinoamericano, él lo ha adaptado a la catalana en un vídeo en el cual lo han tildado de «conejito malo«.

Se le ha visto imitar la escenografía de Bad Bunny, la que ha adaptado al contexto catalán con un grupo de chicas a su alrededor con senyeras ondeando. También ha querido imitar el momento en que, en la actuación original, se veía que los arbustos eran personas disfrazadas. No ha vestido a sus colaboradores, sino que el periodista a su lado llevaba una planta en los brazos en un símil a pequeña escala.

Xavier Graset no ha cantado, pero sí ha parafraseado como hace el cantante: «Si os quisierais divertir, a La Selva debéis venir«. La música de fondo, la que hacían los diablos y tamborileros de Sants y Vilafranca. Y, de la misma manera que Bad Bunny enumeraba los países latinoamericanos; él ha hecho una lista de territorios catalanes: «La gente de Argel, del País Valenciano, de Andorra, de la Cataluña Norte, de las islas Baleares, de la franja de poniente, de la Cataluña catalunyera«. Cuando le recriminan qué está haciendo con el melón que deben merendar, el presentador acaba justificándose: «Ay, que me ha poseído el espíritu de Bad Bunny a la catalana«.

Los televidentes critican la actuación de Xavier Graset en La Selva

Esta actuación ha dejado sin palabras a buena parte de los televidentes, que no esperaban esta imitación en el programa de la tarde de TV3. Ha habido un par de usuarios que han aplaudido que el gag fuera «buenísimo» y los han animado a continuar por esta línea, pero la gran mayoría han cargado duramente contra la decisión del presentador.

De hecho, la lista de burlas y críticas ha sido bastante intensa. Muchos han lamentado que no les ha hecho «ninguna gracia» y lamentan que lo hayan colocado en esta posición cuando lo hacía «mucho mejor» en el Més324. Otros han pensado, por un momento, que lo habían fichado en Polònia. Los más duros, por su parte, han dejado caer que han sentido «vergüenza«, que hace «cringe» y que este es uno de los peores gags que han visto en la cadena.

Xavier Graset ha salido de su zona de confort y ha mostrado su vena más cómica.