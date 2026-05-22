Bad Bunny aterriza hoy en Barcelona para poner en marcha una gira europea que será más que multitudinaria. Los fanáticos llevan horas acampando en las afueras del hotel donde se aloja, desde donde confían poder ver a su ídolo en persona. Las entradas para los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana en el Estadio Olímpico Lluís Companys están agotadas, obviamente.

Con una legión de seguidores inmensa, el cantante de Puerto Rico presenta disco convertido en una estrella mundial. Ahora bien, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿De qué trabajaba antes de comenzar su carrera musical? El artista siempre ha dicho que no olvida sus raíces, lo que ahora demuestra en unas declaraciones que sirven para descubrir su pasado desconocido.

Bad Bunny habla de los problemas económicos que ha sufrido antes de ser famoso | Europa Press

¿Qué se sabe de la vida anterior de Bad Bunny?

Detrás de su nombre artístico se oculta Benito Antono Martínez, un joven de Puerto Rico que trabajaba como empaquetador y cobraba el sueldo mínimo hasta hace pocos años. Su ascenso ha sido meteórico, eso queda claro. Son pocos los famosos que se posicionan políticamente, pero él sí que dice lo que piensa: “Me siento como un ciudadano regular. Si no me uniera a mi gente, no estaría bien conmigo mismo”.

En un reportaje publicado por la BBC, recuerdan de dónde surgió este seudónimo: “El cantante vio una foto suya de cuando era pequeño en la que estaba vestido de conejo mientras miraba a cámara con una sonrisa traviesa”. Y de ahí, el Bad Bunny.

Su adolescencia la pasó en una casa pequeña de Vega Baja, un pueblo costero muy humilde al norte de Puerto Rico. Desde allí, el chico comenzó a publicar canciones de trap en una plataforma musical mientras ni siquiera soñaba con acabar publicando un disco algún día. El destino ha querido, sin embargo, que acabara convertido en uno de los cantantes más exitosos del momento.

En aquel momento, Bad Bunny trabajaba como empaquetador en un supermercado y no tenía ninguna conexión con la industria musical. No era de esos que tiene un padrino o alguien conocido en alguna discográfica. La suya era una familia humilde, con el padre trabajando como conductor de camiones y la madre, profesora de inglés en la escuela. El talento, la suerte o ambas cosas han querido que triunfe en un mundo complicado.

Ahora, lo vemos convertido en un fenómeno mundial. Para esta gira, puede presumir de haber alcanzado un récord histórico con la venta de más de 600,000 entradas solo en España. A pesar de tener un perfil casi inactivo en Instagram, allí acumula 54 millones de seguidores y casi 42 millones más lo siguen en TikTok. Además, no podemos olvidar que ha encabezado el ranking de Spotify varias veces como el artista más escuchado del mundo. De récord en récord y con cifras espectaculares.