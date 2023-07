Què té Xavier Graset a dins de la nevera? Els secrets de la seva dieta

Xavier Graset ha estat un dels protagonistes de La tarda de Catalunya Ràdio, que ha estrenat una secció molt divertida en què entraran a la cuina d’alguns dels presentadors més famosos del país. Ell està al capdavant del Més 324, un espai d’actualitat que fa molt bona audiència. En aquest cas, mostra la seva cara més personal i permet que l’equip de l’emissora pública obri la seva nevera i vegi què hi té a dins.

La nevera de Xavier Graset | Catalunya Ràdio

Imants i més imants | Catalunya Ràdio

En primer lloc, ja sobta que la tingui tan plena d‘una barbaritat d’imants i dos muntatges amb fotos dels fills en el típic format de Se busca. Els bessons Bernat i Anna, de 14 anys, han volgut estar presents mentre el pare ensenyava què compren habitualment: “Moltes vegades hi ha més imants que menjar, no t’enganyaré. En comprem sempre que anem de viatge i els nostres amics també ens en porten algun de record”.

El presentador, que viu a Reus amb la dona i els fills, es mostra com un apassionat de la gastronomia estiuenca: “En aquesta època mengem molt gaspatxo i escalivada. El calaix més ple és el de les verdures, en què guardem ceba i all tendra, uns bons tomàquets, carabassons, un meló…”. També hi han trobat ous, diversos pots de salses, tres llets diferents i paquets de formatge per gratinar.

Això és el que Graset té a la nevera | Catalunya Ràdio

L’assortiment de begudes és encara més exagerat: assegura que sempre tenen cava i vi a la nevera, especialment alguns d’artesanals. El que tampoc no falta? El Cacaolat, el que diu que “s’injectarien en vena” si poguessin perquè els encanta. Té un munt de refrescos i llaunes de cervesa, a més a més. Com a curiositats? Els tuppers de menjar que els prepara la sogra o la mousse d’avellanes de Reus amb què fa país.

Xavier Graset té un xarop a dins de la nevera que pren quan fa dietes extremes

L’equip de la ràdio s’ha fixat que té un producte molt curiós a dins de la nevera i Xavier Graset ha explicat què és: “És xarop de sàvia d’auró que serveix quan faig algunes cures depuratives i aprimaments d’aquells rigorosos. Pot ser que estigui 7 o 10 dies sense menjar ni mastegar res, en els quals només bec aquest xarop que barreja amb llimona. Segur que tots els nutricionistes diuen que això és horrible i que tindrà efecte rebot, però mira”.

El Xavier Graset parla de les dietes que segueix | Catalunya Ràdio

El presentador té un xarop estrany a la nevera | Catalunya Ràdio

I d’aquí, a una anècdota que el fa semblar més gran del que és: “A casa, la nevera era un moble de fusta i venia un senyor a repartir gel un cop a la setmana. El tronc de gel es posava allà fins que s’acabava. Jo vinc d’una altra època en què això no existia. Gairebé recordo la primera nevera que hi va haver a casa quan ja em vaig fer una miqueta més gran”.