Jordi Cruz no ha volgut anar a la boda de Tamara Falcó i ara se sap per què

Jordi Cruz estava convidat a la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, però va optar per declinar la invitació. La socialité i el xef van fer-se amics en coincidir a Masterchef, programa en què va parlar-se molt de la seva complicitat. Que tinguin confiança ha donat ales al cuiner per deixar anar tot el que pensa, per això, també sobre les infidelitats que ha comès Íñigo.

Va haver-hi un moment en què Jordi Cruz va dir públicament que no es fiava d’ell i que preferiria que Tamara tallés amb l’empresari: “Íñigo mai no m’ha agradat”, va etzibar. Tenint en compte que sempre l’ha criticat públicament i que li hauria dit a Tamara que seria millor que el deixés, el cuiner hauria optat per ser fidel als seus valors i no va voler anar a la boda perquè hi estaria en contra. De fet, en ple programa li hauria dit que “no es creia” que Íñigo hagués canviat després d’enganyar-la una vegada.

Tamara Falcó i Jordi Cruz han tingut molt bona elació | TVE

El cuiner no ha volgut anar a la boda | TVE

Jordi Cruz, el cuiner de Masterchef, no és fan d’Íñigo Onieva

“Jordi Cruz creia que Tamara s’equivocava en donar una segona oportunitat a Íñigo i ha demostrat que no volia formar part de la celebració d’aquest amor”, diuen a Semana. La revista ha parlat amb gent propera a ell, els qui confirmen que aquest ha estat el motiu que explica per què no ha anat a la boda quan els seus companys Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera sí.

No ha volgut quedar bé, ha preferit ser coherent amb les seves paraules: “Li desitja el millor a la marquesa de Griñón, però anar a boda seria un mica cínic si es té en compte el que pensa del nuvi“.

Ara mateix, Jordi Cruz està centrat en la feina i en el naixement del seu primer fill. La seva promesa, l’arquitecta brasilera Rebecca Lima, està embarassada i queden poques setmanes perquè donin la benvinguda a un bebè molt desitjat.