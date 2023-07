La boda de Tamara Falcó i Íñigo: un incendi, vestit rococó i menú caríssim

Tamara Falcó i Íñigo Onieva ja són marit i muller. La parella s’ha donat el sí, vull en un matrimoni de tres dies en què han celebrat preboda, boda i postboda amb més de 400 convidats. Com ja s’havia avançat, ningú no va poder fer servir el telèfon mòbil durant la cerimònia per protegir l’exclusiva de la revista ¡Hola!, que ha avançat la publicació d’aquesta setmana a avui mateix per evitar filtracions. El titular el tenien clar: “El triomf de l’amor”, un vaticini amb el qual no tothom estarà d’acord. En la imatge que han escollit per il·lustrar el dia, una dels nuvis abraçats i somrients que permet veure com era el vestit de Carolina Herrera de la filla d’Isabel Preysler. Tiara, vel i un disseny clàssic i molt elegant que la convertien en princesa d’un conte que confia que tingui final feliç després d’un inici bastant terrorífic.

El palau El Rincón, propietat de la família de la núvia, ha estat l’escenari de la boda. Abans, han celebrat una cerimònia religiosa que ha cridat l’atenció de la premsa perquè s’hi ha produït un petit incendi que pronostica encara més mala sort. El sacerdot tenia unes espelmes davant quan, de sobte, part de la túnica s’ha inflamat i ha generat uns instants de pànic.

El vestit de la núvia, el nuvi i d’Isabel Preysler

La revista ha acompanyat Tamara Falcó en tot el procés, des de la preparació amb les germanes fins al moment final. Pel que fa a les joies, ha destacat una tiara de diamants que pertanyia a la seva àvia. El vestit era d’inspiració royal i aristòcrata, confeccionat en temps rècord gràcies a una tècnica de brodat que data de l’època medieval: de dalt a baix, el vestit de màniga francesa tenia com a característica principal precisament uns motius florals en cristalls el centre, dividits en una llarga botonera, inspirats en la tiara i l’escut d’armes de la família. Amb silueta abric i cola en cascada, expliquen que aquest vestit és en crepè de seda marfil. Per tal de donar protagonisme a la diadema, la núvia va optar per un monyo baix i un maquillatge molt natural.

Així ha estat la boda de Tamara Falcó i Íñigo | ¡Hola!

I el nuvi? Molt elegant, Íñigo va decantar-se per un jaqué en blau marí a mida confeccionada per Canali per a Yusti, a joc amb una camisa en cotó egipci. D’ell s’han destacat els botons de puny en forma de T, que en principi era un gest cap a Tamara, però que molts van identificar amb la forma d’un penis i hi ha hagut moltes mofes a Twitter.

Íñigo Onieva con gemelos en forma de T en honor a Tamara Falcó.



Tienen una forma que de puede confundir con otra cosa. pic.twitter.com/AtEe0Mj0VM — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) July 8, 2023

Una de les fotos més esperades també era la d’Isabel Preysler, que també ha confiat en Carolina Herrera per al disseny del seu vestit de convidada. En groc i amb peònies roses pintades a mà, molt femení amb les espatlles al descobert.

EXCLUSIVA DE @hola

Tamara Falcó e Isabel Preysler



Personalmente no me gustan ninguno de los dos estilismos



Tamara “se ha creído” lo de duquesa,

El vestido parece de época e invierno,simple y para mi,nada favorecedor



Isabel Preysler sin comentarios… pic.twitter.com/JXrrarjkoo — Cynthia (@_cynthiapickles) July 10, 2023

Els convidats van accedir a la finca a través d’un camí envoltat de vinyes. Un cop a dins de l’església, Íñigo hauria fet el passadís molt somrient amb la cançó de Canon en Re Major de J. Pachelbel, tot un clàssic que va interpretar un cor de dotze veus i cinc instrumentistes. Tamara Falcó, per la seva banda, va entrar del braç del seu germà gran Manuel Falcó amb un llarg vel de tul cobrint-li la cara i un ram petit i sobri confeccionat només amb muguet, una flor que simbolitza la felicitat eterna. La seva cançó per accedir a l’altar? A Prayer Largo de l’òpera Xerxes de Haendel. Alguns familiars han fet discursos molt emotius que haurien emocionat la parella, tal com es veu en les fotografies que acompanyen el reportatge. Un cop casats, han sortit per un passadís molt ample amb una catifa blanca mentre els convidats llançaven pètals blancs al seu pas.

Què han sopat els convidats a la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva?

Els convidats han passat, llavors, als jardins d’estil anglès de la finca per gaudir del còctel que havia preparat el xef de cinc estrelles Michelin Eneko Atka que podria costar més de 300 € per convidat. Més de 20 entrants, entre els quals destacava llagosta, eriçó de mar, macarons, caviar, nori… A l’hora de sopar, tots haurien passat a les taules que van preparar-se sota unes grans carpes amb llums de rotang i moltes espelmes, canelobres així com bouquets d’hortènsies blaves. El joc de taula, de fil, era en tons verds i aiguamarina: uns llisos i uns altres a ratlles verdes i blanques.

En aquest punt, Tamara Falcó ja s’havia canviat de vestit. Per al sopar, ha optat per un de tul d’escot cor amb un gran llaç i en un to perla. En l’entrega de regals, ha destacat que fes entrega de set rams de núvia.

La parella ha fet preboda, boda i postboda | Europa Press

La gran absència ha estat la d’Enrique Iglesias, germanastra de Tamara, que li hauria dit que no és fan d’aquests grans esdeveniments socials perquè és molt tímid. Ella ha deixat clar que no entén els motius: “El respecto, però pot pujar a un escenari i cantar davant de 50.000 persones…”, ha deixat caure.