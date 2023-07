Apareix una altra amant d’Íñigo poc abans de la boda amb Tamara Falcó

Tamara Falcó i Íñigo Onieva es casaran el pròxim 8 de juliol, una boda que ha estat envoltada de polèmica des del principi. Cal recordar que l’empresari va posar les banyes a la filla d’Isabel Preysler i que això va fer que cancel·lessin el seu compromís, però sorprenentment va perdonar-lo i van reconciliar-se poc després.

Falten pocs dies per a la cerimònia que els unirà com a marit i muller, però ni tan sols això ha impedit que apareguin informacions sobre una altra infidelitat que presumptament s’hauria comès en el passat. Una dona que treballa de Policia Nacional ha concedit unes declaracions a Estado de alarma, en les quals ha explicat que van estar junts en un lavabo d’una discoteca en el qual van coincidir i després a casa de Tamara quan ells ja s’havien reconciliat: “Em va convidar a casa de la filla d’Isabel Preysler i em va dir que havia de marxar abans de les deu del matí perquè era quan venia la dona de la neteja”.

“Jo em vaig enamorar“, assegura. A més a més, diu que té proves que demostren aquesta aventura i que no va ser cosa d’una nit, sinó que la història va allargar-se diversos dies: “Em va demanar l’Instagram i vam estar parlant per allà”. Això sí, reconeix que ell li deia que no podien estar junts.

Parla una altra amant d’Íñigo Onieva | Estado de alarma

El mateix Íñigo s’hauria posat en contacte amb un periodista del programa en aquell moment per dir que aquest tema pertany al passat i que Tamara ja ho sabia: “Tot està perdonat i oblidat”, hauria assegurat a diverses fonts. De fet, des de Telecinco s’ha dit que ja els havien avisat que sortiria aquest testimoni a la llum.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva imposen una prohibició als convidats de la boda

Ara tornen a criticar-los perquè s’ha sabut que han imposat una condició als convidats que no els ha agradat gens. Volen protegir l’exclusiva que han venut a una revista i, per aquest motiu, no volen que publiquin fotografies de l’interior de la finca a les xarxes socials. L’única manera d’aconseguir-ho és treure els telèfons mòbils quan entrin a la capella, estarà totalment prohibit tenir-lo a la mà.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva tornen a estar envoltats de polèmica | Europa Press

La periodista Leticia Requejo ha explicat a El programa de Ana Rosa que han llogat unes taquilles per tal que puguin deixar els telèfons, les quals estaran vigilades per personal de seguretat. Aquesta decisió no hauria fet gràcia: “Alguns convidats, amb fills o persones a càrrec seu, tenen la necessitat de ser contactats en tot moment i no han vist bé aquesta decisió”. Una boda maleïda que continua protagonitzant titulars escandalosos.