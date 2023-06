Empitjora la salut de Jorge Javier: “Visita amb freqüència l’hospital”

Jorge Javier Vázquez es perdrà, si no hi ha canvis d’última hora, el gran final de Sálvame. El de Badalona ha estat el seu presentador més icònic i hauria d’estar allà, però actualment travessa un moment de salut complicat que el va forçar a anunciar, fa 20 dies, que necessitava retirar-se temporalment de la televisió: “A vegades s’ha de parar. El cos i la ment t’envien senyals i jo, al llarg de la meva vida, no els he fet gaire cas. Fins avui. Necessito aturar-me i cuidar-me, per preguntar-me què és el que vull. En aquests moments, tornar a televisió és l’última cosa en la qual penso. Ara mateix només puc dir Fins sempre o Fins quan pugui“.

Els col·laboradors del programa del cor asseguren que no saben si podrà intervenir en el comiat d’alguna manera, encara que confien que sí. La revista Semana ha parlat amb treballadors de la productora i diuen que el secretisme és màxim: “Ni confirmen ni desmenteixen si trepitjarà el plató o si intervindrà en directe a través d’una trucada de telèfon o una videotrucada”.

Jorge Javier Vázquez anuncia que es retira de la televisió temporalment | Instagram

S’accentuen els rumors sobre un possible empitjorament en la salut de Jorge Javier Vázquez

Ell va intentar vendre aquesta aturada com una decisió personal que aprofitaria per plantejar-se si realment vol continuar treballant a televisió. Ara bé, es creu que el parèntesi hauria estat motivat per un altre problema de salut. Cal recordar que va patir un ictus el 2019 que el va espantar molt, ja que van dir-li que havia estat l’estrès el que l’havia provocat.

El youtuber i paparazzo Diego Arrabal ha dit en el seu canal que ha pogut comprovar que l’estat de salut de Jorge Javier Vázquez no és bo. Diversos fotògrafs haurien captat fotografies del presentador en un centre de salut: “L’han seguit fins a l’hospital i han sabut que li estan fent proves. Si no ho diu ell, no puc dir jo què és el que li passa. Ara bé, sí que puc confirmar que pateix un problema de salut i que està anant a l’hospital de manera freqüent aquests darrers dies”.

No se sap què és exactament el que li passa o si realment és tan greu que s’ha vist forçat a demanar la baixa per aquest motiu. De moment, totes les mirades estaran fixes en ell en l’últim dia de Sálvame a la graella.