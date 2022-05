Com es troba Jorge Javier Vázquez tres anys després de l’ictus?

Jorge Javier Vázquez està molt orgullós del resultat de la Sálvame Fashion Week, el programa especial que ha preparat Telecinco per intentar millorar una mica les audiències. Aquest experiment sembla que li ha funcionat prou bé, ja que van aconseguir liderar el prime time. En part, gràcies a la caiguda en directe que va patir la Chelo García Cortés que va acabar en un trasllat a l’hospital amb el canell trencat. Per una altra banda, també va cridar molt l’atenció la badada de la María Patiño, que la va convertir en protagonista de la nit quan va acabar mostrant un pit en directe per culpa de la manera exagerada en la que es movia a sobre de la passarel·la. El de Badalona ha agraït que els hagin fet líders:” Gràcies a tots i a cadascú dels meus companys per donar el millor d’ells, van estar tots sublims”.

Cómo nos lo pasamos en la SFW y, además, vais y nos hacéis líderes. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros por dar lo mejor de ellos, estuvieron todos sublimes. https://t.co/GK2oEdMUN3 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 26, 2022

Jorge Javier Vázquez parla del seu estat de salut

El presentador català ha aprofitat per lluir cos, el que fa pocs dies després que reconegués haver-se aprimat 20 kg gràcies a la dieta, l’exercici i un producte aprimador. El vestit que han escollit per a ell deixava al descobert tot el seu pit, així com els dos braços. Era per això que els companys es fixaven que tenia una marca que demostrava que li han posat una via en una visita a l’hospital recent. Ell mateix reconeixia que s’ha fet una visita rutinària al metge per veure com està després de l’ictus que va patir el març del 2019.

Tres anys després d’aquell ensurt, en el que va haver d’estar ingressat uns quants dies, ha hagut de comprovar si continua tan bé com es pensa. En el seu cas, cal recordar que l’ictus va deixar-li seqüeles i una mica d’estrès posttraumàtic. En el control rutinari de la setmana passada, li haurien fet una ressonància per veure com ha reaccionat després del seu accident cerebrovascular: “M’han fet una ressonància al cap i ho tinc tot bé. No em donarà un altre ictus”, ha explicat. D’aquesta manera, tranquil·litza els seus seguidors en deixar clar que es troba bé.

Jorge Javier Vázquez, vestit per a la Sálvame Fashion Week | Instagram

El presentador va viure un moment molt dur quan van haver d’ingressar-lo d’urgència en patir l’ictus. De fet, ha reconegut en diverses ocasions que amb allò va viure un buit emocional que va acabar derivant en depressió, la que ha pogut superar després de molt de temps en teràpia.