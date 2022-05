Chanel, de vacances romàntiques a Mallorca amb el seu xicot: qui és ell?

Chanel encara es troba en un núvol després de la seva espectacular actuació a Eurovisió. La catalana va aconseguir el tercer lloc en la classificació del festival, una fita històrica que la col·loca entre les millors representants que ha tingut Espanya. Com era d’esperar, aquest projecte l’ha catapultat a la fama i ha acabat de perdre el poc anonimat que li quedava. És per això que està anant amb molt de compte a l’hora de donar pistes en el seu perfil d’Instagram sobre la seva ubicació, ja que els fans acudirien ràpidament allà on estigués sense pensar-s’ho dues vegades. Després de la gran pressió que hauria viscut en la gran final, la cantant i ballarina ha decidit passar uns dies de desconnexió a Mallorca. El millor de tot és que ho ha fet en companyia del xicot, a qui per fi posem cara.

El diari Última Hora Mallorca els ha enxampat en un beach club de l’illa balear, en el que els van poder fotografiar mentre es feien massatges i un munt de petons. Sembla clar que Chanel i Bastián Iglesias travessen un moment molt dolç en aquests primers mesos de relació: “Ambdós van arribar a Mallorca junts i pràcticament no han sortit de l’hotel en el que s’han allotjat”, asseguren. En una d’aquestes escapades, però, va ser quan els fotògrafs van poder veure’ls gaudir d’una jornada de sol, platja i còctels.

Expliquen que van aprofitar que es trobaven en una zona turística plena d’estrangers per gaudir una mica de l’anonimat. De fet, Chanel hauria pogut passar desapercebuda i, fins i tot, hauria fet topless sense por a ser enxampada pels paparazzi. Els van veure estirats a l’hamaca, posant-se crema solar entre ells i fent-se un petó rere un altre: “Es van prendre una copa de cava cadascú, vam menjar una broqueta de fruites i van anar cap a la cala. Bastián va anar fent-se camí entre les roques, sempre amb la mà de la seva nòvia agafada perquè no rellisqués”. Poc després, haurien acudit a un restaurant en el que els haurien vist degustar un arròs negre després d’una tapa de pebrots de Padrón.

Tras su éxito en Eurovisión, la artista cubano catalana se ha tomado unos días de descanso en la Isla junto a su pareja. https://t.co/ApjmV7Gsiv — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) May 24, 2022

Qui és Bastián, el nou xicot de Rosalía?

La gran pregunta que sorgeix ara és qui és aquest Bastián Iglesias? El noi que ha captivat la cantant d’Olesa de Montserrat és productor musical i DJ, una carrera artística en la que ha cantat i ballat. El noi, d’origen madrileny, té un disc autopublicat anomenat Travel, el que signa sota el seu sobrenom Afkar. En el seu currículum presumeix d’haver compost bandes sonores i d’haver posat música a campanyes de publicitat. En el seu perfil d’Instagram té publicades un munt de fotografies artístiques, les que també demostren que li agrada canviar de look amb freqüència. Si el passat mes de desembre duia els cabells curts i una mica de barba, al març s’havia deixat els cabells més llargs i arrissats, mentre que havia canviat la barba per un bigoti.

Així és Bastián, el nou xicot de Rosalía | Instagram

El productor ha provat diversos estils de pentinat | Instagram

No s’ha filtrat encara com es van conèixer ni quan van començar a sortir, però en les fotografies que es publiquen avui queda clar que la relació els fa a tots dos molt feliços. Somrients, tendres i enamorats, la parella ha gaudit d’uns dies al paradís de les aigües cristal·lines de Mallorca, lluny dels fans i la pressió mediàtica que envolten la catalana des que es convertís en guanyadora del Benidorm Fest el passat mes de gener. La catalana és tot una estrella, ara, i és per això que haurà d’aprendre a viure amb el focus apuntant-la faci el que faci com també ha passat en aquestes vacances.