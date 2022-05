Pilar Rahola, molt crítica amb l’actuació de Chanel: “Lletra vomitiva”

L’actuació de Chanel a Eurovisió continua en boca de tots. La cantant catalana va fer una interpretació magistral que va catapultar-la fins al tercer lloc i de la que està molt orgullosa, encara que recentment hagi confessat que va cometre un petit error. Ha rebut crítiques boníssimes, sí, però també de ferotges. L’última a donar la seva opinió al respecte? Pilar Rahola, que ha acudit al Todo es mentira de Risto Mejide aquest dimecres.

Partien del controvertit tuit que ha escrit una doctora universitària, en el que acusa Chanel “d’incitar la prostitució” amb la seva cançó: “Aquells que creiem que una cançó convida a prostituir-se tot ensenyant el cul no som moralistes, sabem que la imatge i el missatge no són innocents. Ara tenim aquesta lletra vomitiva en totes les cançons i les nenes volen ser Chanel i no investigadores. Anem bé”, ironitzava. Com era d’esperar, molta gent l’està deixant verda i ella ha hagut de matisar les seves paraules: “Sé que cada dona és lliure de vestir com vulgui i fer el que vulgui amb el seu cos, però en una televisió pública que ens representa a tots en un festival internacional s’han de tenir en compte altres coses com l’estereotip que es transmet”.

Quienes creemos que una canción que invita a prostituirse enseñando el culo no somos moralistas, sabemos que la imagen y el mensaje no son inocentes, ahora tenemos esta letra vomitiva en todas las emisoras y las niñas quieren ser Chanel y no investigadoras, vamos bien! pic.twitter.com/QWcjI3fe8i — Ángela Escribano Mar (@Angelasororidad) May 15, 2022

Pilar Rahola reacciona al tuit viral sobre Chanel

Pilar Rahola ha volgut opinar sobre el contingut d’aquest tuit i també sobre l’actuació en si de la Chanel. La periodista catalana començava amb floretes cap a la d’Olesa de Montserrat: “Em sembla un espectacle de professional, no tinc res a dir. Balla d’una manera brutal, l’espectacle va ser de primer nivell… Ara bé, a mi em va sobrar el tema torero del seu look. A la gent li agrada tant que una festa amb sang sigui l’emblema d’Espanya? Tampoc no em va agradar que els ballarins no ensenyessin el cul, que només ho fes ella. Per què sempre ha de ser la dona?”, es pregunta.

“Crec que Ángela es passa parlant de prostitució, però a mi el cul em sobra. Em sembla un estereotip clàssic d’un model de dona que crec que sobrava. Chanel no es mereixia que parléssim d’ella pel seu cul, sinó com a professional perquè és la millor”, deia tot referint-se a l’excessiu nombre de plans que van fer sobre els moviments del cul de la Chanel, que quedava pràcticament al descobert pel tanga del seu vestit.

Pel que fa a la lletra de SloMo, Pilar Rahola també creu que no és gens bona: “No sigueu tan patriotes, la lletra és dolentíssima. Crec que la lletra és bastant vomitiva, amb una imatge d’encotillament de la dona. Aquesta era una oportunitat per donar una imatge diferent perquè, a més a més, si ho fa en una televisió pública té una connotació política. La Chanel, al final, és una actriu que ven un producte. Està actuant per a una televisió pública i aquesta actuació va en contra de la llei d’igualtat que prohibeix donar aquest tipus de missatge sugarbaby. El seu missatge era perillós en aquest sentit i per això l’observatori d’igualtat va demanar la revisió de la lletra”.

Pilar Rahola ha insistit en què la culpa no és de la Chanel, sinó de TVE: “No haurien de potenciar una cançó masclista o centrar el panorama en el cul d’una ballarina. Ser sensible a aquestes qüestions ens fan avançar com a societat”.

Pilar Rahola opina sobre l’actuació de Chanel | Cuatro

El debat acabava amb una intervenció de Risto Mejide que també ha cridat l’atenció: “Aquest és el missatge que hem de traslladar a les nenes, que poden fer el que vulguin amb el seu cos i això no és incompatible amb ser investigadores. Les investigadores també poden perrear“.