Chanel reconeix que va cometre un error en l’actuació d’Eurovisió

Chanel mai no havia estat tan de moda. La cantant catalana ha fet història gràcies a la seva participació a Eurovisió, una interpretació de 10 que va ajudar-la a escalar fins al tercer lloc del rànquing. Feia més de vint-i-set anys que Espanya no tenia tan a prop la victòria en el festival, un bronze que podria arribar a convertir-se en plata si l’organització confirma que no es van comptabilitzar bé els vots de Romania i Azerbaidjan. L’artista ha tornat a casa entre aplaudiments i un munt d’homenatges, el que ha volgut agrair en una entrevista a La noche D a TVE.

La d’Olesa de Montserrat ha estat generosa i s’ha mostrat més sincera que mai en una conversa que ha tingut de tot. Des del primer moment reconeixia que està vivint un somni, però que tanta fama també comporta mals moments: “A Eurovisió no vaig tenir cap mena d’intimitat. Va ser molt difícil intentar trobar un espai en el camerino per poder concentrar-me”. Ara que és famosa i tothom l’estima, sembla que antigues parelles també ha tornat a pensar en elles: “Alguns ex m’han escrit després de l’actuació, sí. Crec que sense segones intencions, per això”. I, en treure el tema de l’amor, també deixava caure que hi hauria hagut flirteig durant la gran final del festival: “Algun participant va intentar lligar amb mi“.

Primera entrevista de Chanel després d’Eurovisió | TVE

Chanel confessa que va haver-hi un petit error durant l’actuació a Eurovisió

L’actuació de Chanel és considerada per molts com una de les millors de tota la història d’Eurovisió. Fins i tot el compte oficial del festival a Twitter va arribar a deixar caure públicament que aquesta podria ser la millor coreografia des de la primera edició. Tothom ha aplaudit la dificultat i l’execució perfecta de la catalana, que reconeix que no està contenta al 100% perquè va cometre un petit error. El problema? La jaqueta torera del vestit que va dissenyar per a ella Palomo Spain: “És una peça de roba preciosa, però pesa. Al principi vaig tenir una petita crisi i els vaig dir als ballarins que no podia ballar amb aquella jaqueta”. Després s’hi va acostumar, però durant l’actuació final va tenir un petit ensurt per culpa del look.

Què va passar? Ella mateixa ho explica: “En un moment molt concret, vaig fer un moviment massa fort i la jaqueta va obrir-se quan no ho havia de fer encara. Va ser un petit imprevist, però afortunadament crec que va passar desapercebut“. Els comentaristes del festival, presents al plató de TVE, li van assegurar que ningú no ho havia notat. Ella, contenta, deia que llavors no ho considerava un error.

Chanel nos cuenta cómo fue el momento en el que se le abrió la chaqueta en #LaNocheDChanel.



⭕https://t.co/8eqfaPykWb pic.twitter.com/BG6JoadAWE — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 17, 2022

Què opina la catalana sobre les irregularitats en els vots?

Com dèiem, ara el festival està envoltat d’una gran polèmica perquè dos països han denunciat que els vots que van dir que havia emès el seu jurat no es corresponen amb els que realment van concloure. Això podria derivar en una revisió que podria acabar beneficiant Chanel, ja que podria ser segona gràcies a aquesta correcció. Què n’ha dit al respecte? “Sincerament, crec que aquesta és una cosa que només ha de respondre l’organització. Nosaltres som artistes i hem fet la nostra feina. Quan vam acabar l’actuació vaig dir als meus companys que nosaltres ja havíem guanyat”.

Per una altra banda, també ha volgut deixar clar que el seu objectiu no era fer-ho perfecte per “fer callar els crítics”, sinó per deixar en bon lloc Espanya i sentir-se orgullosa de la seva feina: “No tinc rancor”. La catalana pot estar orgullosa del que ha aconseguit, fer una actuació que rebés aplaudiments de tothom. Els detractors podran dir poques coses dolentes sobre ella després de demostrar que ha treballat més que ningú.