El motiu pel qual Chanel no es va poder treure les ulleres de sol

El fenomen Chanel ha sorprès a tothom, especialment després de la bona posició assolida al festival d’Eurovisió aquest dissabte 14 de maig. En aterrar a l’aeroport de Madrid, procedent de Turí -on es va celebrar el concurs musical-, la cantant va ser rebuda entre forts aplaudiments i nombroses felicitacions. Però, tot i ser a l’interior de l’aeroport, Chanel no es va treure les ulleres de sol en cap moment.

“Ha estat una feina molt dura, de molts mesos. I quan vam baixar de l’escenari vam dir que ens era igual que passés, perquè nosaltres ja havíem guanyat”, van ser les primeres paraules que va pronunciar Chanel un cop aterrada a Espanya. “La meva família està orgullosa, però ja ho estava des que va començar el Benidorm Fest”, va afegir, abans de deixar clar que “estic súper feliç, i abrumada per tant d’amor”.

Chanel, amb ulleres de sol a la plaça Major de Madrid | Telecinco

Seguidament, Chanel es desplaçava fins a la Plaza Major de Madrid, per cantar en les festes de Sant Isidre, on l’esperaven milers de persones per gaudir de la seva música. També en aquesta ocasió la cantant portava unes grans ulleres de sol que impedien que se li veiessin els ulls.

Segons han relevat a ‘El Programa de Ana Rosa’, Chanel va portar ulleres de sol durant tot el dia perquè “va plorar tant el dia abans, que va haver de posar-se unes ulleres de sol molt obscures perquè tenia conjuntivitis. I a més, segurament que no va dormir a tota la nit, celebrant l’èxit”.

Chanel, tercera

Les prediccions per a Chanel, la representant espanyola, es van complir de ple. L’actuació de Chanel i el seu SloMo va ser totalment brillant i el públic va embogir amb la seva actuació. Certament, la posició en que actuava (desena) no era de les millors, però això no va ser motiu per poder quedar finalment en la tercera posició del resultat final. Un resultat que la delegació espanyola no obtenia des de l’any 1995, i a més un rècord de punts en la història del país al festival: un total de 459 punts.