Ucraïna guanya Eurovisió i Chanel aconsegueix el bronze

Les prediccions del resultat final del festival d’Eurovisió es van complir tal com les cases d’apostes ja apuntaven des de feia mesos: Ucraïna guanyava amb un resultat totalment aclaparador gràcies al resultat del jurat popular (televot). Stefania, la cançó de Kalush Orchestra, el grup triomfador de la nit, és un himne a les mares del país, sense tenir cap referència política en la seva lletra però si interpretant un homenatge a la mare pàtria del país.

El tall d’estil rap, hip-hop combinat amb el folk tradicional, va arrasar en la classificació final respecte la resta de contrincants. L’audiència va tenir el seu poder, però el públic assistent al PalaOlimpico va quedar plenament desangelat en el moment de veure la seva victòria. Possiblement perquè podien valorar les dues cares de la moneda: l’escalf humà i simbòlic cap a un país amb problemes i un tema que musicalment parlant, no era dels que més s’estilen per guanyar el certamen.

Ebusarah Loui d’Ucraïna

Una vegada acabada la roda de premsa dels guanyadors, s’han mostrat totalment eufòrics amb el triomf i esperen que les coses millorin substancialment per tal d’acollir l’any que ve el festival al seu país, cosa que avui seria totalment descartable. Ara bé, en el suposat cas que finalment no es pogués portar a terme, ja hi ha diversos països que s’han ofert per poder-lo organitzar, com és el cas de Suècia.

Els membres de Kalush Orchestra també han anunciat que d’aquí dos dies s’allistaran novament a les tropes del seu país per poder ajudar en les tasques de defensa. Fins ara havien aconseguit un permís especial per poder-se traslladar a Tori i actuar a Eurovisió.

Chanel aconsegueix la tercera posició

Les prediccions per a Chanel, la representant espanyola, s’han complert de ple. L’actuació de Chanel i el seu SloMo ha estat totalment brillants i el públic ha embogit amb la seva actuació. Certament, la posició en que actuava (desena) no era de les millors, però això no ha estat el motiu per poder quedar finalment en la tercera posició del resultat final. Un resultat que la delegació espanyola no obtenia des de l’any 1995, i a més un rècord de punts en la història del país al fesitval: un total de 459 punts.

Chanel es va endur el bronze

Chanel s’ha mostat en tot moment feliç amb el seu resultat i reconeix que ha treballat de valent per poder oferir un espectacle únic com el d’aquesta nit. Prèviament a la seva actuació, també ha pogut dedicar unes paraules als seus familiars i amics d’Olesa de Montserrat amb una connexió en directe des de la retansmissió que han ofert al teatre de La Passió de la localitat. Aquest acte, s’ha omplert de gom a gom per tal de donar-li suport inconcicional.

Per la seva part TVE s’ha mostrat satisfeta amb el resultat final i preveu que de cara a una nova edició del Benidorm Fest per a l’any 2023, aquesta sigui tan o més brillant que l’aconseguida fins ara, tot i les critiques i controvèrsies que va generar en el seu momento.

Altarment els altres favorits en les apostes inicials del festival, com el cas del britànic Sam Ryder o la sueca Cornelia Jakobs, han aconseguit la segona i quarta posición en el rànking final del resultat.