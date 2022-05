Declaracions incendiàries de Massiel contra Chanel abans d’Eurovisió

Chanel s’enfrontarà al repte més important de la seva carrera aquest dissabte, quan representi Espanya amb SloMo a la gran final d’Eurovisió. De moment ocupa el cinquè lloc en el rànquing de possibles guanyadors que han generat les cases d’apostes, que tenen clar que acabarà entre els deu primers classificats sí o sí. La seva és una de les posades en escena més brillants gràcies a una coreografia que pot ajudar-la molt a cridar l’atenció dels teleespectadors.

Fins llavors, són molts els famosos que han volgut opinar sobre la seva candidatura abans, fins i tot, de veure-la actuar. Entre ells? Massiel és l’única espanyola que ha guanyat Eurovisió, el que va fer 54 anys enrere de la mà d’un La la la que encara es recorda. Això li ha donat ales per opinar públicament sobre Chanel, a qui no ha deixat en molt bon lloc.

Preguntada sobre què li sembla la seva proposta, en un primer moment va ser molt clara tot i estar en un plató de TVE (la cadena que va organitzar l’elecció de la Chanel): “El festival l’hauria de guanyar Ucraïna“, deia tot menyspreant la candidatura de la catalana. L’allau de crítiques va ser tan potent, que poc després va veure’s una mica forçada a intentar arreglar-ho… però, finalment, va decidir continuar amb els seus comentaris negatius fins al punt de mostrar-se encara més crítica amb ella: “Si guanya Espanya, collonut i aplaudirem tots. Ara bé, a mi no m’agrada la cançó… Chanel era una marca de roba molt important i ara és una noia que balla molt bé. Ho fa molt bé, però segur que jo pronuncio millor. Crec que si cantés jo, se m’entendria el que dic”.

Com era d’esperar, la xarxa s’ha omplert de crítiques ferotges contra ella per criticar la pronunciació de la catalana d’origen cubà. I és que, en el seu cas, la seva cançó més famosa no oferia moltes complicacions tenint en compte que l’única cosa que feia era repetir la paraula la. Què li han dit? “No entenc aquesta actitud de Massiel en contra de la representant espanyola d’Eurovisió“, “Massiel criticant Chanel quan la seva lletra a Eurovisió va ser La, la, la, la, la, la. Has de mofar-te d’aquesta senyora” o “Vergonyosa la seva actitud“.

Massiel reconeix que creu que hauria triomfat més si no hagués anat a Eurovisió

Després de 54 anys, la cantant ha reflexionat molt sobre la seva participació en el festival. Guanyar Eurovisió va ajudar-la a fer-se un nom internacionalment, encara que és cert que en aquella època no era tan fàcil arribar fora de les nostres fronteres com ara. De fet, ara hi pensa i creu que va equivocar-se en acceptar participar-hi. Per què? Ho justifica amb un argument una mica estrany: “Crec que la meva carrera hagués estat millor si no hagués anat al festival. He fet una carrera molt diferent i molt difícil després d’aquella victòria”. Creu que si no hi hagués anat, ara estaria a Amèrica: “No hauria tornat i ningú no m’hauria criticat”.

La cantant va dir-ho obertament durant una entrevista a TVE aquesta setmana, en la que va reconèixer que ella va ser escollida representant d’Espanya com a solució d’última hora perquè, inicialment, era Joan Manel Serrat el candidat seleccionat. En ser preguntada sobre si creu que va ser la justa guanyadora d’aquella edició, assegura que no en té ni idea: “Ara dic tot això, però realment no em penedeixo d’haver-hi anat“. Unes declaracions contradictòries, però que deixen clar que no guarda molt bon record d’aquella experiència perquè creu que va marcar massa la seva carrera i no va permetre que avancés tant com a ella li hauria agradat.