Tot a punt per a la final d’Eurovisió 2022

El concurs més longeu de la història de la televisió, el festival d’Eurovisió, arriba aquesta nit en el seu punt més culminant, la gran final. La ciutat italiana de Torí s’ha bolcat per acollir l’esdeveniment ja en les dues semifinals prèvies i la gran final de la nit, així com també el seguit d’actes que s’han celebrat arreu de la ciutat. A la capital del piemont s’hi han agrupat una munió infinita de fans i seguidors del concurs, que són l’ànima més exponencial perquè el concurs continuï amb una projecció tan forta com la que està gaudint.

Una edició marcada per les mancances de la producció per part de la RAI, la televisió del país i organitzadora del festival d’enguany, i també per l’espontaneïtat i generositat que els seus presentadors, l’actor i presentador Alessandro Cattelann i els cantants Mika i Laura Pausini, han volgut demostrar davant les càmeres en tot moment. De fet, tots tres hi tenen un paper important en el show d’aquesta nit.

Chanel i Laura Pausini

Pausini presumeix de ser una de les “megastars” de la música italiana a tot el món, i ella serà la responsable d’obrir l’espectacle d’avui interpretant fragments de les seves cançons més conegudes. Tota una declaració d’intencions per celebrar els quasi 40 anys de la seva carrera musical.

El libanès Mika, també tindrà el seu moment de glòria en un dels millors moments de la nit. El seu posat informal i amb el missatge d’amor i tendresa que sempre el caracteritza, acabarà la seva actuació davant d’un cor enorme que ocuparà gran part de l’estadi.

Ara bé, un dels moments més esperats serà l’actuació dels amfitrions Maneskin que interpretaran una de les noves cançons i també fragments del seu tema guanyador en la passada edició. Però la nostàlgia del país culminarà amb l’actuació d’una de les celebritats del país i primera guanyadora del país al concurs: Gigliola Cinquetti, que tornarà a cantar amb la mateixa innocència però 58 anys més tard el seu flamant Non Ho L’Età.

República Txeca a Eurovisió

Quines són les favorites per guanyar Eurovisió?

Certament, les apostes més potents i que presumeixen de ser les màximes favorites són:

Ucraïna: Els membres de Kalush Orchestra han sigut dels més estimats durant tota la setmana a Torí. Ells interpretaran un tema que fusiona el folk, l’electrònica i el rap amb el tema Stefania. Un homenatge a totes les mares del seu país. De fet, des de la seva designació com a representants, han ocupat la primera posició a les cases d’apostes, i ho continuen estant a dia d’avui. Tot i així, l’eufòria de l’estadi en el moment de la seva actuació, no és, ni molt menys com la de les primeres vegades. Voldrà dir que els ànims i escalf cap al país han baixat d’intensitat?

Regne Unit: Farts de quedar a la cua de la classificació dels darrers anys, la BBC britànica ha agafat el toro per les banyes i presenta una candidatura forta, molt comercial i amb un artista conegut: Sam Ryder. Aquest conegut per penjar les seves classes magistrals de cant a les xarxes socials i tenir un carisma molt especial. Així ho plasma també a l’actuació del seu tema Spaceman, que vestit per a l’ocasió ens transporta cap a un univers perfecte.

Suècia: La cantant Cornelia Jakobs no és una cantant molt coneguda al seu país, ja que de fet Hold Me Closer és el seu primer senzill com solista, ja que antigament havia format part del grup Love Generation. El tema que presentarà aquesta nit va ser una de les sorpreses més destacades de la segona semifinal celebrada el dijous. Una posada en escena informal i actual, on la senzillesa del color verd farà que l’esperança regni de nou per poder triomfar.

Espanya: La munió de fans i seguidors de l’olesana Chanel que han vingut a Torí per donar-li suport és absolutament notable. De fet el seu tema SloMo és un dels més escoltats a tots els racons de la ciutat. L’exponent llatí del tema i la brillant coreografia de la candidatura, fa que TVE sigui un ferm candidat a guanyar de nou el festival, després de 52 anys. L’estadi italià brilla i explota amb els ànims de tots els europeus (no només els espanyols), en el moment de la seva actuació.

Quines són més excèntriques?

Com ja és habitual, moltes candidatures volen enviar a Eurovisió un missatge per poder fer reflexionar o també que perduri en la retina dels teleespectadors.

Així mateix, els noruecs Subwolfer, actuaran amb una indumentària especial i vestits de groc, coberts totalment amb màscara de gat còsmic. El tema, de tall electrònic i molt comercial, és un dels que més destaca en la primera part del festival, sobretot també amb l’excel·lent coreografia que interpreten el seu Give That Wolf A Banana.

Una altra de les actuacions que destaca sobradament és la de Sèrbia. La seva representant, Konstrakta, apareix a l’escenari rentant-se les mans durant tota la seva actuació i cantant en la llengua del país. In Corpore Sano, és un tema reivindicatiu i de denúncia contra el col·lectiu artístic, afectat econòmicament durant la pandèmia.

Sèrbia a Eurovisió

El festival d’Eurovisió d’enguany, parteix com a un dels millors de la seva història. Un dels fets destacables ha estat per ser una de les edicions més seguides per les xarxes socials, mitjans pels quals el format perdura i es projecta amb energia cap a unes noves generacions de seguidors, que fan que la unió entre la història de la televisió i l’agermanament europeu, brilli amb intensitat i es reformuli per continuar essent tot un referent.