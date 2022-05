Escàndol a Eurovisió: Chanel pot ser segona per irregularitats en els vots

La gran final d’Eurovisió va tenir una repercussió espectacular, així com la brillant actuació de la Chanel. La representant d’Espanya va aconseguir la tercera posició del rànquing gràcies a la coreografia de SloMo, la que ja es considera com una de les millors de tota la història del festival musical. Doncs la cosa es complica només dos dies després, en sortir a la llum un escàndol en les votacions que podria col·locar la catalana en segon lloc.

Acusen l’organització d’Eurovisió d’ometre els vots de sis jurats

Què ha passat? Romania i Azerbaidjan han denunciat l’organització del festival (la UER), als qui acusen d’ometre els vots del seu jurat i canviar-los per una mitjana dels altres països -una mitjana mal calculada que, per cert, perjudicava Espanya perquè li pertanyien més punts-. Quan estaven emetent la gala en directe, el director del festival va assegurar que havien tingut problemes en rebre els vots del jurat d’aquests dos i de quatre països més, i que procedien a anunciar-los ells. El problema és que ara els jurats d’aquests països diuen que els vots que van donar no corresponen als que ells proposaven.

Tot vindria causat per una irregularitat detectada durant la segona semifinal, celebrada dijous, que va comportar que la UER calculés el resultat del jurat d’aquests sis països d’acord amb els resultats d’altres països amb votacions similars. S’ha obert una investigació i, en cas de demostrar-se, tot això derivaria en una revisió dels vots per part de la UER que podria canviar la classificació final.

“La televisió pública d’Azerbaidjan declara oficialment que els organitzadors van enviar resultats falsos i exigeixen revelar els seus resultats sense cap comentari”, diuen. El jurat romanès assegura que ells havien decidit donar la màxima puntuació a Moldàvia, però que la UER va optar per atorgar els 12 punts a Ucraïna. Aquesta decisió ho hauria pogut canviar tot, ja que també afectava els vots d’Espanya perquè li en donaven menys dels que en realitat havien pensat per a ells.

Comunicado oficial de la EBU:



Se usaron votos estimados en 6 países por irregularidades en la final.



Sin esa estimación (y con los votos originales), Chanel (Spain) hubiese quedado segunda en la final de #Eurovision. pic.twitter.com/RDQ0YvlYis — M 📺 (@casasola_89) May 15, 2022

Una irregularitat que podria col·locar Chanel en segona posició del rànquing

La periodista Berta Herrera, per la seva banda, ha explicat que la classificació final podria modificar-se i afavorir Chanel perquè el Regne Unit va rebre punts que no li corresponien mentre que ella en va perdre. Entre els dos països només van haver-hi set punts de diferència, així que no seria arriscat dir que aquest canvi col·locaria Chanel en la segona posició després d’Ucraïna, guanyadora clara pel vot dels teleespectadors.

En el cas de Romania, la situació és delicada perquè la UER va assegurar que no havien donat cap punt a Moldàvia… Estrany tenint en compte que la seva cançó parlava, precisament, de la reunificació entre ambdós països: “Romania diu que els seus 12 punts eren per a Moldàvia, però que li van donar a Ucraïna”. El més fort és que asseguren que en realitat volien donar 0 punts a Ucraïna i no 12, d’igual manera que tampoc no volien premiar el Regne Unit amb cap vot i l’organització va dir que li donaven 8 punts. I a Espanya? Mentre que la UER deia que li donaven 1 punt, el jurat assegura que li anava a donar 3. Només amb aquesta diferència, Espanya superaria el nombre de vots final del Regne Unit i passaria a ocupar la segona posició. Tot un embolic que podria canviar-ho tot.

El lío viene porque hay enfado en Moldavia y Rumanía con que el jurado rumano no diera puntos, se supone, a Moldavia. Su canción aboga por la reunificación entre ambos países, tema sensible. Rumanía dice que sus 12 puntos eran para Moldavia, pero que la EBU se los dio a Ucrania. — Berta Herrero (@Be_Herrero) May 15, 2022

Ésta es una batalla que tiene que dar @eurovision_tve. Si realmente el segundo puesto era nuestro, hay que reclamarlo apoyando la denuncia de Rumanía y del resto de países afectados. Por honor y por justicia, pero también porque puede estar en juego la próxima sede del festival. — Berta Herrero (@Be_Herrero) May 15, 2022

Espanya, organitzada d’Eurovisió 2023?

Els festivals d’aquest tipus sempre venen acompanyats de polèmica, però poques vegades s’havia acusat amb tanta força els seus organitzadors. Ara han d’investigar quins eren els vots reals dels jurats d’aquests sis països, els qui no estan d’acord amb els resultats que els van assignar perquè diuen que no es corresponen -ni s’assimilen- al que creien. L’escàndol podria arribar a ser majúscul en cas que es confirmi que, efectivament, tots aquests vots van inventar-se sobre la marxa. La improvisació del festival els podria sortir molt cara, ja que podria invalidar-se el resultat final per primera vegada en la seva història. Diuen que la gran beneficiada seria Chanel, que podria posar Espanya en un compromís amb aquesta segona posició.

Tenint en compte que Ucraïna ha estat la guanyadora d’Eurovisió i que cap irregularitat no ho canviarà perquè tenien moltíssima diferència amb el segon classificat, el festival s’hauria d’organitzar l’any vinent en aquest país. La guerra amb Rússia l’està destrossant i actualment no tenen les infraestructures ni els diners necessaris per organitzar l’edició del 2023. En cas que no estiguin capacitats per allotjar la gran final, en principi aquesta responsabilitat passaria al segon país (que podria ser Espanya). Caldria veure si TVE acceptaria aquesta responsabilitat o preferiria cedir la seu del festival a un altre país com Suècia, que ja s’ha ofert a ser-ne l’organitzador.