L’àvia de Chanel, emocionada a televisió: “Li prepararé escudella”

Chanel ha estat la protagonista indiscutible del cap de setmana per l’espectacular actuació que va fer a Eurovisió, gràcies a la que va aconseguir un tercer lloc històric en la classificació. Espanya s’ha pres aquesta posició com una victòria, d’igual manera que també ho ha fet tot el poble d’Olesa de Montserrat. La cantant ha crescut aquí, on encara viuen els seus avis. I precisament l’àvia de Chanel, la Leonor, ha rebut la visita dels reporters d’El Programa de Ana Rosa.

Molt emocionada, ha reaccionat al triomf de la neta i al missatge que li va enviar en directe quan va baixar de l’escenari: “És molt emocionant escoltar el meu poble així. Quan he acabat la cançó, he pensat en els meus avis. Us estimo moltíssim!”, deia llavors. I què ha dit l’àvia? “Per mi és la guanyadora i crec que no ho podria haver fet millor. El tercer lloc val un munt perquè ha deixat Espanya en molt bona posició. Podia ser millor perquè s’ho mereixia, t’ho dic jo que sóc la seva àvia”.

“A nosaltres no ens importa que hagi guanyat o no, el més important és que estem molt contents i orgullosos perquè és molt treballadora i ha quedat genial. Tot l’equip ha treballat i tothom està content. No ha pogut ser i no ha guanyat, però ja està. Estem molt i molt orgullosos. Cada cop que recordo la trucada que em va fer quan va acabar de cantar m’emociono. Va sortir-me una cosa de dins del cor… Ara li convé venir cap aquí a relaxar-se“, deia en directe sense poder evitar emocionar-se.

La abuela de Chanel, tras su paso por #Eurovision : "Ha dejado a España en buen lugar, podría ser mejor porque se lo merecía" #AR16M https://t.co/H9BMSFajLq — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 16, 2022

Chanel, fan de l’escudella de la iaia

La dona ha rigut molt en veure que s’ha fet famoseta per les dedicatòries de Chanel: “Ella sabia que els pares l’estaven veient, però els avis no vam poder ser allà perquè l’avi no està molt bé“. Diversos veïns van assegurar a la reportera que l’àvia estava “molt emocionada” i que no va poder contenir les llàgrimes.

El programa ha emès uns vídeos de TikTok en els que es veu la dona ballar amb la neta: “Ens ho passem molt bé quan estem juntes. Chanel és una artista i tinc moltes ganes de veure-la. A veure quan pot venir, perquè la rebrem amb moltes ganes i molt d’orgull. Aquests dies recordo quan era petita, que feia les seves actuacions i ens deia que l’havíem d’aplaudir mentre cantava i ballava. Nosaltres li hem donat tot el suport del món, però la resta ho ha fet ella. Cada dia assajava perquè volia fer-ho el millor possible. Ho tenia tot assajat i treballat per totes parts. És una noia molt treballadora que sempre ha estat una triomfadora. Estic molt feliç i molt orgullosa, és clar”.

Una de les curiositats que ha tret a la llum? Que la rebrà amb un plat d’escudella: “Sempre em demana que li prepari la meva escudella. Em diu “iaia, iaia, vull escudella si us plau”. M’imagino que no tindrà temps de fer-se caldo a casa i sempre que ve m’ho demana. Li agraden altres coses també, però sempre vol un plat d’escudella”.

El programa de Ana Rosa entrevista l’àvia de Chanel | Telecinco

Tota la família es mostra orgullosíssima del triomf de la Chanel, que ha acaparat crítiques boníssimes dels eurofans i també de persones de tota Europa. La seva coreografia s’ha fet viral i són molts aquells que consideren que va protagonitzar el millor ball de tota la història d’Eurovisió.