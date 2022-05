La confusió entre Olesa i Olona a Eurovisió fa bullir les xarxes

La confusió durant la retransmissió d’Eurovisió a Televisió Espanyola entre Olesa de Montserrat, el poble de la cantant Chanel, amb el cognom de la líder d’extrema dreta Macarena Olona —ara candidata per Vox a les eleccions andaluses— està fent bullir les xarxes aquest diumenge de ressaca eurovisiva. La polèmica va saltar dissabte a Twitter durant la retransmissió de la gala d’Eurovisió que va oferir la cadena pública espanyola. Els encarregats de comentar la gala van ser incapaços de retenir el nom de la població del Baix Llobregat, on s’havia generat molta expectació per l’actuació d’una de les seves filles adoptives.

Els comentaris a Twitter i els mems no s’han fet esperar, així com les crítiques a TVE i les demandes de correcció immediata, que els presentadors no van acabar d’atendre immediatament. L’error es va estar reproduint fent que la bola a Twitter es fés més grossa i així doncs també la indignació entre els teleespectadors catalans i no catalans. De fet, molts missatges en castellà advertien la cadena sobre l’error i criticaven la manca de preparació de la presentadora.

Hoy pasa a ser el día que Olesa de Montserrat pasa a llamarse Olona de Montserrat #GraciasChanelRTVE pic.twitter.com/wkxRKC4Rxc — Valeria Hincapie (@valeriahincapi2) May 14, 2022

TelePSOE llamando Olona de Montserrat al pueblo de Chanel, Olesa de Montserrat, durante varios minutos. Os lo digo, la tienen clavada muy hondo. pic.twitter.com/I0BUza8IZn — Monolocus (@Monolocus) May 15, 2022

España nunca defrauda Olona de Montserrat 😂😂, se entiende, Olesa es una palabra dificilísima de pronunciar#Eurovision — Bruguers #SenseExcuses (@BruguersSanou) May 14, 2022

1.400 veïns d’Olesa seguien la gala en un teatre

Aquesta confusió no ha passat desapercebuda a Olesa de Montserrat, on 1.400 veïns van seguir el certamen eurovisiu des del Teatre de la Passió, que han rebut amb satisfacció el tercer lloc aconseguit per Chanel, que s’ha criat al municipi. Tots ells la van estar ovacionant des de molt abans que el teatre obrís les portes als veïns que havien aconseguit una de les entrades gratuïtes per assistir a la retransmissió en directe a través d’una pantalla instal·lada a l’escenari.

Chanel es va endur el bronze

La representant espanyola, nascuda a Cuba i criada a Olesa de Montserrat, ha quedat per darrere el grup ucraïnès Kalush Orchestra, guanyador del festival, i de Sam Ryder, que ha representat el Regne Unit amb “Space Man”. La gala s’ha celebrat a Torí després que l’edició del 2022 la guanyés la banda de rock italiana Måneskin, seguint la tradició que el vencedor del festival organitza l’esdeveniment de l’any següent.

A les 20.30 va arrencar la vetllada, amb una actuació en homenatge i una entrevista a l’escenari que l’exprofessora de dansa de Chanel, Jenny Poquet, va fer a l’àvia de l’artista. A més, abans de començar el certamen, es va projectar un vídeo que la cantant va enviar als veïns d’Olesa en el qual els agraïa el suport. A les 21, en començar la retransmissió del concurs des de Torí, l’ovació va ser enorme quan Chanel va actuar, en desena posició, informa Europa Press.