Chanel dedica el triomf als avis i a Olesa de Montserrat: “Us estimo”

Chanel ha fet història a Eurovisió amb la millora posició al rànquing des de 1995. Vint-i-set anys han hagut de passar per tornar a veure el país en tercera posició, un triomf amb majúscules que s’ha aconseguit gràcies a la força de la cantant i ballarina d’Olesa de Montserrat. Ella ha estat l’autèntica reina de la final del festival de la cançó, la protagonista de l’actuació més complicada i també la millor executada. El vot de públic, finalment, feia guanyadora Ucraïna molt probablement per motius polítics… el que ha estat considerat com una injustícia per a molts eurofans. Sigui com sigui, Chanel ha triomfat i s’ha col·locat un bronze molt merescut. Feia molt de temps que Espanya no aconseguia tantíssims punts, una sensació que havien oblidat. L’emoció anava in crescendo i ni tan sols ella s’ho creia. La càmera la gravava abraçant-se als membres de l’equip tota l’estona, visiblement emocionada.

La seva primera reacció quan va baixar de l’escenari? Intensa: “Ha anat molt bé! Estic plorant, però d’emoció. Ha estat increïble! La gent i tot! Ho hem gaudit moltíssim i moltes gràcies pel suport. No puc respirar”, deia tot just després de baixar de l’escenari, conscient que ho havia clavat.

Chanel dedica el triomf als avis i al poble d’Olesa de Montserrat

Ja més endavant tornava a aparèixer una mica més tranquil·la, després d’unes votacions i d’uns minuts d’infart quan encara tenia opcions de convertir-se en guanyadora. Entrevistada a TVE, es mostrava encara en xoc: “Estem superorgullosos perquè ho hem donat tot. Gràcies per tot el vostre suport i amor. Aquest ha estat un somni i ara ens estem començant a adonar. Li dedico tot això a la meva família i als meus. Ens sentim guanyadors des d’abans de les votacions perquè ho hem donat tot. No ens ho crèiem, però ens han donat vuit 12! És molt fort i tot això és increïble, l’hem fet grossa!”.

La catalana ha volgut aprofitar per enviar un petó als seus avis i a tot el poble d’Olesa: “Aquest ha estat el meu bressol i allà tinc un munt de gent que forma part del que sóc ara, els qui m’han donat molt de suport des de sempre. És molt emocionant escoltar el meu poble així. Quan he baixat de l’escenari he pensat en els meus avis, us estimo moltíssim!”.

Han volgut saber què opina ella de la controvertida victòria d’Ucraïna, però Chanel no ha volgut entrar en polèmiques: “Em sembla preciós que hagin guanyat, a més a més que són uns artistes increïbles”. El més probable és que el país no estigui en condicions d’organitzar el festival l’any vinent, el que obre la porta a què un altre país sigui l’amfitrió. Li agradaria que es fes a Espanya? Ella opta per demanar que sigui a Barcelona: “És el meu bressol, m’encantaria! Madrid és la meva llar també, així que qualsevol lloc seria meravellós”. El seu triomf li dedica a tots els companys del món de la dansa: “Hem complert un somni. Venim de la dansa, un món en el que és molt difícil tirar endavant. Ara representem tots aquells professionals, als qui estimem molt”.

Chanel encara no es creu que hagi quedat en tercera posició després de tants i tants anys de fracassos a Eurovisió. Arribar fins aquí no ha estat fàcil per a ella, que ha hagut de fer front a insults i crítiques molt dures. Finalment, ha aconseguit tancar boques i s’ha mostrat molt orgullosa del que ha aconseguit: una actuació de 10 que ha rebut el suport de mitja Europa, el que l’ajudarà a continuar enlluernant amb la seva feina.