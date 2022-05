Jorge Javier: “Chanel ha il·lusionat a un país molt necessitat d’alegria”

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, i en aquesta ocasió l’ha dedicat a Chanel. “El ‘Deluxe’ començava a les 22.06 hores i jo vaig aguantar fins a l’últim moment en el camerino per a poder veure en directe l’actuació de Chanel. Estava inquiet, nerviós per saber si l’artista podria controlar els nervis i clavar una actuació que tenia perfectament estudiada i treballada”, comença escrivint el presentador televisiu.

Per a ell, “Chanel no només va brillar –resulta impossible posar-li un però a la seva actuació–, sinó que a més la vam veure gaudir. A ella i als seus ballarins. Es van fer propietaris de l’escenari i el públic flipava amb cada cop d’efecte de la complicada coreografia. Tot no va anar com estava previst. Va sortir millor. Chanel i el seu equip van malbaratar alegria i aquest poder que comparteixen amb generositat aquells que són conscients del seu talent”.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

Alhora, Jorge Javier opina que “els bons professionals són generosos perquè el treball continuat els dona una seguretat sense fissures. En aquesta mena de situacions i d’actituds es nota qui porten anys treballant-hi i qui arriba a pujar a un escenari per motius que poc tenen a veure amb la professionalitat. Amb la victòria de Chanel -el seu lloc és per a mi una victòria indiscutible- gana no només ella, sinó també totes aquelles persones que treballen incansablement al nostre país per a convertir-se en artistes”.

Reconeixement als ballarins i ballarines

Per a ell, “menció a part mereixen els ballarins i ballarines que van contribuir a pujar el número. Pocs col·lectius hi ha tan maltractats com ells. Ballar és sacrificat i exigeix una disciplina duríssima. I que dures són les seves condicions laborals i que poc reconeguts estan“.

Finalment, conclou: “Jo no sé quantes vegades m’he vist ja l’actuació de Chanel a Eurovisió. Bravo per ella i per tot el seu equip. Han aconseguit il·lusionar a un país molt necessitat de consens i alegria. Chanel ha demostrat per què la cultura i l’art són molt importants. És hora que protegim més els nostres artistes i reconeguem el servei que presten a la societat”.