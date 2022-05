Rigoberta Bandini representarà Espanya en una ‘Eurovisió’ alternativa

Rigoberta Bandini no va ser escollida com a representant espanyola per a l’Eurovisió d’enguany, una derrota al Benidorm Fest que va indignar molt els seus fans. Doncs bé, ara ha rebut una bona notícia: el club nacional l’ha escollit perquè actuï en nom d’Espanya en el festival OGAE Second Chance Contest. L’emissió del concurs musical encara no té data, però els noms dels participants acaben de confirmar-se. És habitual que se celebri durant l’estiu, així que no deu quedar poc perquè els organitzadors trobin un cap de setmana que quadri perquè tots els participants pugui anar-hi.

🇪🇸 El ''Ay Mamá'' de Rigoberta Bandini representará a España en el OGAE Second Chance 2022. #Eurovision pic.twitter.com/8A6V2i5BBX — EL EUROVISIVO (@ElEurovisivo) May 24, 2022

Rigoberta Bandini cantarà Ay, mamá davant de tota Europa

De què es tracta? Bàsicament és una competició internacional, una mena d’Eurovisió alternativa en la que actuen alguns dels grups finalistes que no van guanyar les preseleccions dels seus respectius països. La representant espanyola serà la Rigoberta, que aquest cop tindrà l’oportunitat de cantar l’Ay, mamá davant de teleespectadors de tota Europa.

En aquesta edició hi haurà 27 participants i es preveu que s’organitzi des de Noruega, ja que l’any passat van ser ells els qui van guanyar gràcies a Monument de KEiiNO. Una altra de les participants que es coneixen a Espanya és Cristina Ramos, que actuarà amb Heartless Game en representació del grup dels països que no tenen una OGAE pròpia. I com funcionen les votacions en aquest festival? Bàsicament són els grups de fans que configuen l’OGAE els qui puguin premiar les seves cançons preferides. Cada país atorga les puntuacions a la resta de la mateixa manera que a Eurovisió, d’1 a 12 punts.

La cantant catalana, poc optimista

En el Benidorm Fest va escollir-se la Chanel com a representant espanyola, qui va acabar aconseguint un tercer lloc històric en el rànquing d’Eurovisió. Molts han aplaudit la seva interpretació, amb una coreografia que ja és considerada com una de les millors de tota la història del festival. Com era d’esperar, els periodistes van voler saber l’opinió de la seva rival. Què va opinar Rigoberta Bandini sobre el paper de Chanel? Com a bona companya, va aplaudir la seva actuació i va deixar caure que creu que la seva elecció va ser la correcta: “Vaig quedar-me amb la boca oberta amb l’actuació de Chanel, va ser increïble”.

“Al principi de les votacions va tenir tants dotzes que no m’ho podia creure. Ara que ho veig amb una mica més de perspectiva me n’adono que aquell era més el seu lloc perquè era el seu xou. Crec que nosaltres no hauríem quedat tan bé… Queda fatal que digui això, però el seu projecte s’adequava més a Eurovisió. Crec que com a xou, el seu va ser el millor de tots. Ara bé, la cançó que més em va agradar va ser la de Suècia”, va dir en un atac de sinceritat a RAC1.

El paper històric d’Espanya a l’OGAE

Aquest concurs es va realitzar per primera vegada el 1987. Des de llavors, Espanya ha aconseguit la victòria en tres ocasions després del seu debut dos anys després. L’any 2002, David Bisbal va ser el seleccionat després de la victòria de Rosa López per anar a Eurovisió. I quin paper va fer? El millor, tenint en compte que va guanyar el primer lloc gràcies a Corazón latino.

Dos anys després, Davinia Cuevas va tornar a col·locar el país espanyol en el primer lloc del rànquing amb Mi obsesión. L’última victòria d’Espanya en el festival alternatiu va ser el 2012, quan Pastora Soler va actuar-hi amb Tu vida es tu vida. Ara totes les esperances recauen en la Rigoberta Bandini, que podria retornar el país a la primera posició del rànquing gràcies al seu himne feminista.