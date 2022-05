Alarma a Eurovisió: Laura Pausini dona positiu en coronavius

Tothom recorda que durant la gala d’Eurovisió del passat cap de setmana, Laura Pausini -copresentadora de l’acte- va marxar durant una estona i va deixar de presentar el programa. Ningú sabia el motiu, ja que simplement s’havia comunicat que va patir una indisposició, però ara ha sortit a la llum el per què.

Dies després que presentés la gala al costat d’altres dos companys, s’ha confirmat el pitjor dels presagis: té coronavirus. “Hi havia alguna cosa malament en mi. Des del dissabte m’he estat sentint malament. Vaig pensar que la fatiga era la causa d’això, però desafortunadament no va ser així. Acabo de saber que he donat positiu i per aquesta raó estic aïllada i no puc sortir”, ha dit la cantant italiana, tal i com recull la revista ‘Semana‘.

Una situació que ha alarmat tant a la resta de presentadors com als candidats i treballadors d’Eurovisió. Són molts els que s’estan realitzant proves per a saber si s’han contagiat i és que Laura Pausini era una de les peces fonamentals de la gala, per la qual cosa pràcticament tots van tenir contacte pròxim amb ella sense mascareta. Ara la gran pregunta és si la italiana ja estava contagiada o, per contra, ella va ser una de les de les presents que va contreure el coronavirus en la gala per una tercera persona.

Cal recordar que durant la primera part de les votacions d’Eurovisió la cantant no va estar al costat de Mika i Alessandro Cattelan, els altres presentadors. Al voltant de 20 minuts va ser el temps en el qual no va ser al plató, un fet que per descomptat no va passar desapercebut a les xarxes socials. Conscient dels rumors, Laura Pausini va intentar temperar els ànims i va explicar com estava ja en directe davant l’audiència.

Laura Pausini | Europa Press

“Ja estic de tornada. Estava massa excitada. Volia calmar-vos i dir-vos que estic bé. Durant la final vaig tenir una baixada de tensió i per això vaig haver de parar uns vint minuts per consell dels metges, que em van ajudar”, va dir. Llavors, va pensar que era l’estrès, no obstant això, res més lluny de la realitat. La intèrpret ja començava a tenir els primers símptomes del coronavirus, encara que mai hagués imaginat que era aquesta malaltia la que havia tocat a la seva porta en un dia tan important per a ella.

Concerts cancel·lats

Per aquesta raó serà impossible que Laura Pausini sigui present en el concert que tenia tancat per a aquest cap de setmana a Miami. Encara que l’artista estava molt il·lusionada, és conscient que la salut és el primer, per la qual cosa toca fer quarantena per a poder recuperar-se com més aviat millor. “Havia preparat un xou molt especial i tenia moltes ganes de retrobar-me cara a cara amb els meus estimats fans de Florida. Ara he de donar-me temps per a sentir-me millor, estar bé i buscar noves oportunitats per a reunir-nos novament. Us estimo!”, ha escrit.