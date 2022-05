Chelo García Cortés, a l’hospital per una caiguda en directe

Telecinco travessa una crisi d’audiència que vol abandonar com abans millor, per la qual cosa van fent experiments diversos per veure si alguna cosa funciona. L’última idea ha estat oferir una desfilada de moda en el prime time d’aquest dimecres, protagonitzada no per models… sinó pels col·laboradors de Sálvame. Parlem de la Sálvame Fashion Week, que sorprenentment ha cridat l’atenció dels teleespectadors i ha aconseguit liderar la nit amb un 13,4% de share que deixa en ridícul el cinema de TV3 (7,2%).

Els tertulians es posaven les seves millors gales i passejaven per la passarel·la, el que ha deixat moments molt i molt comentats. Entre ells? Una nova caiguda en directe que ha derivat en una visita del metge. En aquest últim mes, l’espai ha patit la baixa de Belén Esteban -que es trencava la tíbia i el peroné en caure a plató– i la de Lydia Lozano -que queia per les escales i es trencava el braç-. Doncs bé, ara és Chelo García Cortés qui ha hagut d’abandonar el programa per acudir a urgències per culpa d’un accident en directe.

Què li ha passat? En el seu cas, era tot just quan sortia a desfilar que no podia evitar ensopegar quan feia els passos de la seva coreografia. En aquell moment era evident que s’havia fet mal, però la periodista resident a Castelldefels continuava ballant. Finalment, però, ha necessitat que els metges l’atenguessin per veure l’abast del cop. Sorprenentment, l’equip mèdic del programa considerava que seria millor traslladar-la a l’hospital en ambulància per fer-li una placa que mostrés l’abast del problema, ja que creien que es podia haver trencat el canell.

Els teleespectadors es preocupaven quan Adela González, la nova presentadora del programa, deia que la veia molt marejada. Chelo, en canvi, intentava treure-li ferro al tema per intentar tranquil·litzar la família que l’estava veient: “No sé exactament on em fa mal, però necessito que m’ho mireu perquè pot estar trencat. He relliscat a la passarel·la i em fa ràbia perquè ja vaig dir-os que aquesta passarel·la relliscava. Estic bé, m’he marejat una mica però ja se m’ha passat”.

Así ha sido el momento más 'fashion drama' de lo que llevamos de noche 😱



✨ #SLVMFashionWeek

🔵 https://t.co/XNwLDy6OYl pic.twitter.com/DvmKHk20xW — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 25, 2022

María Patiño, l’altra gran protagonista de la desfilada de Sálvame

Les anècdotes no feien més que encadenar-se durant l’emissió de la desfilada dels col·laboradors de Sálvame. Després de la caiguda de Chelo García Cortés, era María Patiño qui es convertia en protagonista de la jornada. Per què? L’equip de vestuari escollia per a ella un dels vestits més icònics de Jennifer López, el model verd que va dur als Oscar amb un escot molt pronunciat. El problema era que en desfilar d’una manera tan exagerada, la presentadora acabava mostrant un dels pits en directe.

María Patiño ensenya un pit en directe | Telecinco

Els membres del jurat no s’ho creien i començaven a riure sense parar, ja que les càmeres van gravar el moment. Ella, en assabentar-se que s’havia emès el moment, es mostrava molt avergonyida: “És la primera vegada que ensenyo el pit a televisió. Ho sento”.