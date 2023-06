L’imitador tarragoní de ‘Sálvame’ dona detalls dels seus pitjors moments

Josep Ferré ha estat una de les últimes incorporacions que ha fet Sálvame, un imitador que s’ha posat a la pell dels seus col·laboradors per fer-los empipar en accentuar les seves manies i característiques més personals. Aquest divendres arriba l’última emissió de l’icònic espai del cor, el que ha donat ales al català per reflexionar sobre el seu pas per Mediaset i sobre el futur que ara haurà de buscar-se.

Als seus 53 anys, assegura que no li fa por l’adeu del programa de Jorge Javier Vázquez perquè ja ha viscut altres cancel·lacions abans. Ho diu en una entrevista a la revista Lecturas, en la qual es mostra optimista, però també conscient de què pot suposar quedar-se sense feina: “Em dedico al món de l’espectacle i estic acostumat al fet que acabin les coses. Que una em duri dos anys i quatre mesos com aquesta no és habitual, així que per mi suposa tot un èxit. Entenc que per a la gent que està aquí des de fa 14 anys, doncs és una gran put… i em fa pena. A mi ara se m’obre la porta de casa de la meva mare”, reconeix.

Sobre la seva experiència a Sálvame, assegura que ha tingut moments durs: “Al principi era un embolic amb els canvis de personatge. És divertit veure’t vestit de Kiko Matamoros i, poc després, de Raquel Bollo. Ara bé, és surrealista i, a vegades, he pensat que havia d’anar al psicòleg perquè no sabia ni qui era. En general m’ho he passat bé, encara que a casa em menjo molt el cap i li dono voltes a si ho he fet malament o no”.

Josep Ferré imita Miguel Frigenti | Telecinco

L’imitador també s’ha posat a la pell de Belén Esteban | Telecinco

Josep Ferré ja havia treballat a Telecinco

Aquesta no va ser la primera experiència en Mediaset de l’humorista, ja que havia col·laborat a Hable con ellas abans. En aquell programa diu que no va acabar de sentir-se còmode: “No sé com explicar-ho… Allà no estava al 100% i no era jo. Feia un personatge, però sempre que en faig un necessito una part meva i una altra d’improvisació. Em sentia molt encotillat no pel programa, sinó per mi. No estava 100% a gust i a Sálvame, en canvi, he tingut molta llibertat dels directors”.

Té alguns projectes, per això: “M’han agafat a Me resbala, el programa nou de Lara Álvarez, per a dues emissions. Soc molt dolent per als concursos, així que segurament em centraré en una petita obra de teatre que veurà la llum aviat”.