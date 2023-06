El imitador de ‘Sálvame’ da detalles de sus peores momentos

Josep Ferré ha sido una de las últimas incorporaciones que ha hecho Sálvame , un imitador que se ha puesto en la piel de sus colaboradores para hacerlos enfadar al acentuar sus manías y características más personales. Este viernes llega la última emisión del icónico espacio del corazón, el que ha dado alas al catalán para reflexionar sobre su paso por Mediaset y sobre el futuro que ahora tendrá que buscarse.

A sus 53 años, asegura que no le da miedo el adiós del programa de Jorge Javier Vázquez porque ya ha vivido otras cancelaciones antes. Lo dice en una entrevista en la revista Lecturas , en la que se muestra optimista, pero también consciente de que puede suponer quedarse sin trabajo: «Me dedico al mundo del espectáculo y estoy acostumbrado al hecho que acaben las cosas. Que una me dure dos años y cuatro meses como esta no es habitual, así que para mí supone todo un éxito. Entiendo que para la gente que está aquí desde hace 14 años, pues es una grande put… y me hace pena. A mí ahora se me abre la puerta de casa de mi madre», reconoce.

Sobre su experiencia en Sálvame , asegura que ha tenido momentos duros: «Al principio era un lío con los cambios de personaje. Es divertido verte vestido de Kiko Matamoros y, poco después, de Raquel Bollo. Ahora bien, es surrealista y, a veces, he pensado que tenía que ir al psicólogo porque no sabía ni quién era. En general me lo he pasado bien, aunque a casa me como mucho la cabeza y le doy vueltas a si lo he hecho mal o no».

Josep Ferré imita a Miguel Frigenti | Telecinco

El imitador també se ha puesto en la piel de Belén Esteban | Telecinco

Josep Ferré ya había trabajado en Telecinco

Esta no fue la primera experiencia en Mediaset del humorista, ya que había colaborado a Hable con ellas antes. En aquel programa dice que no acabó de sentirse cómodo: «No sé cómo explicarlo… Allí no estaba al 100% y no era yo. Hacía un personaje, pero siempre que hago uno necesito una parte mía y otra de improvisación. Me sentía muy encorsetado, no por el programa, sino por mí. No estaba 100% a gusto y en Sálvame , en cambio, he tenido mucha libertad de los directores».