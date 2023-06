Josep Cuní explica, 28 años después, por qué se fue de Catalunya Ràdio

Josep Cuní ha reaparecido en Catalunya Ràdio por su 40.º cumpleaños y ha hablado en otro retorno, en este caso a TV3. Helena García Melero ha entrevistado al icónico periodista en una conversación que ha llamado mucho la atención, puesto que se ha mostrado encantado de pisar un programa de la casa y de repasar su trayectoria.

El presentador llegó a la emisora pública cuando solo había pasado un año y medio de su creación: «Me llamaron porque empezaron con una programación de las que todavía diríamos de fórmula y, al cabo de un tiempo, consideraron que aquello tardaría mucho a triunfar y me vinieron a buscar. Yo, en aquel momento, trabajaba en Radio Barcelona. Me explicaron que querían hacer un cambio. Cuando tú inventas un modelo nuevo que no tiene precedente, tienes que tener mucha paciencia. Aunque reclames que la tengan, no la tienen y se ponen nerviosos si no llega buen feedback . Hubo nervios y decidieron que se tenía que cambiar. Me propusieron que hiciera el programa de la mañana, ser jefe de programas y, después, ser ambas cosas a la vez. Aterricé un septiembre y pedí tres meses para hacerme cargo de la programación y el cambio de rumbo. A partir de enero del 1985, hice simultáneamente los dos trabajos».

¿Y cuál era el objetivo de su fichaje? En aquel momento dominaban las cadenas españolas y, por eso, querían dejar claro que ellos no dependían de nadie: «Nos hicieron ver que estaría bien poner mi nombre en el programa y aquí empezó El matí de Josep Cuní «. Catalunya Ràdio tenía que convertirse en una radio diferente: «Yo venía de Radio Barcelona, la primera y número uno. La línea tenía que ser una muy sencilla, que nos miráramos frente a frente con las grandes emisoras españolas, RNE y la SER. Mi obsesión era que nuestra radio compitiera con ellas. Teníamos que mirar el país con ojos del mundo y mirar el mundo con ojos del país. Me preguntaban si haría radio en catalán y les decía que sí, que por supuesto«.

Josep Cuní, entrevistado en el Tot es mou | TV3

Josep Cuní revela por qué quiso irse a Estados Unidos

Diez años después, en 1995, dejó Catalunya Ràdio para irse a Estados Unidos: «En aquel momento, tenía ganas de ver como los americanos estaban encarando el futuro de la comunicación. Aquí todavía se estaban debatiendo cuestiones tecnológicas y yo veía que allí estaban avanzados. Había cosas que habían evolucionado y aquí no las incorporaban. Catalunya Ràdio ya había conseguido el liderazgo y se encontraba en una situación muy cómoda sin prácticamente ninguna competencia. Por el solo hecho de la diferencia lingüística, ya parecía que aquella competencia estuviera asumida. Yo necesitaba otros retos y otras miradas, una de las satisfacciones íntimas que arrastro es el año que me fui a Estados Unidos. No me arrepiento, al contrario, le debo una renovación profesional de mí mismo».

Al volver, puso en marcha Els Matins de TV3: «Ahora me doy cuenta de que he sido un poco dinamizador«. «Si empecé en Radio Barcelona era porque quería volver a empezar. Había abandonado esto de la última hora y la información diaria, quería hacer otras cosas para volver a viajar y hacer reportajes. Ahora bien, me vinieron a buscar y me hicieron un replanteamiento que me llamó la atención, me gustó poder hacer un análisis de la actualidad al atardecer-noche».

Recuerdan una conversación entre Cuní y Melero de hace 19 años | TV3

El programa ha querido recuperar un momento en que Josep Cuní y Helena García Melero coincidieron en un plató de TV3 hace ahora 19 años: «Mi hija tenía tres meses, prácticamente me sacaste de la baja maternal y lo hice con mucho gusto».