Laura Escanes publica fotos inéditas del rodaje de su programa en TV3

Laura Escanes ha acabado el rodaje de La Travessa , el reality que presentará en TV3 este otoño. Esta ha sido su primera experiencia al frente de un programa, una oportunidad que ha querido cumplir con nota para abrirse camino en la pequeña pantalla.

En su perfil de Instagram ha ido compartiendo imágenes de los 20 días que ha pasado en los Pirineos con el resto del equipo, unas grabaciones que no habrían sido fáciles porque los concursantes se tenían que enfrentar a retos físicos mientras cruzaban la cordillera de punta a punta. Ahora ha acabado este intensivo y lo ha querido celebrar con un post especial con fotografías inéditas del rodaje.

Muy emocionada y agradecida, ha aplaudido que TV3 haya confiado en una influencer como ella: «Después de 20 días haciendo La Traves sa, vuelvo a casa con el corazón lleno de energía bonita. Ha sido una montaña rusa de emociones, muchos nervios, pocas horas de sueño, pero un aprendizaje que me llevo para siempre jamás. Un equipo inmejorable, unos concursantes que lo han dado todo y más, y unos rincones preciosos que han sido un regalo. Gracias, TV3, por contar conmigo. No puedo estar más agradecida por todo lo que he vivido y aprendido. Ganas de poder disfrutarlo y verlo todos juntos pronto».

Laura Escanes cumple el sueño de trabajar en TV3

Laura Escanes ha hablado sobre esta experiencia en Catalunya Ràdio, quienes se han interesado sobre cómo ha vivido poder trabajar en TV3: «Es muy fuerte decirlo, pero ¡soy presentadora de La Travessa !«.