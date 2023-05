Laura Escanes, emocionada con el fichaje por TV3: «Es casa»

Laura Escanes será presentadora de TV3, un hito en su currículum que muy pocos esperaban. La influencer y ex de Risto Mejide ha sido escogida para ponerse al frente de La Travessa , un reality nuevo de aventuras que se estrenará este otoño. En él, ocho parejas muy diferentes se enfrentarán en diferentes pruebas físicas mientras van de punta a punta de los Pirineos. Así de primeras sorprende mucho su nombramiento, pero el fichaje tendría que ver con la voluntad de la cadena de atraer la atención de los millones de seguidores jóvenes que tiene la barcelonesa.

Ella misma ha hablado en una intervención en El suplement de Catalunya Ràdio este fin de semana. Se muestra entusiasmada por este trabajo nuevo, un papel de presentadora que no ha interpretado nunca hasta ahora: «¡Estoy emocionadísima! A mí también me sorprendió ayer que me dijeran que lo teníamos que anunciar en público. Creo que es muy bonito tener estos nervios porque es un proyecto con una pinta increíble. Hemos guardado muy bien este secreto, sí, sí. Yo solo se lo había explicado a mis padres y a mis amigos más íntimos y les había pedido que no dijeran nada porque la idea era que lo grabáramos antes de anunciarlo. Es inesperado también para mí porque no lo he hecho nunca, así que es un reto».

Laura Escanes será presentadora de TV3 | Instagram

Dice que la propuesta de TV3 le llegó a principios de año, cuando empezaron a tener reuniones: «La televisión siempre me ha gustado y, además, el hecho de hacerlo en catalán. ¡TV3 es casa! Yo siempre he vivido en Cataluña y para mí es casa, así que para mí creía que no había mejor manera de empezar a ser presentadora así. No me lo imaginaba de otro modo. El programa se está haciendo con muchísimo cariño, pero también se tiene que decir que veremos a los concursantes sufrir. Es muy bonito y en los Pirineos, todo lo que le rodea hace que parezca un regalo caído del cielo. Empezaremos a grabar muy pronto».

«Las pruebas son difíciles, así que el nivel tenía que ser alto: escalada, ráfting, pruebas acuáticas… Entre los concursantes hay de todo, están preparados físicamente y también otros con más habilidad mental. A mí me gusta la aventura y ponerme a prueba, así que me tocará hacer algo», ha reconocido.

Laura Escanes, preparada para las críticas que pueda generar esta nueva faceta de presentadora

En cuanto a las reacciones que ha generado este fichaje, asegura que lo ha vivido como un auténtico boom : «En mi Instagram he recibido de todo. El contenido que hago normalmente es en castellano, así que me gusta poder publicar cosas en catalán y anunciarlo de este modo. Me gusta que el resto de España también pueda vivir esto de alguna manera. Evidentemente, hay comentarios de todo tipo, como por ejemplo que mi catalán no es perfecto. El punto de poder hacer cosas diferentes y que la gente no se lo esperara, me encanta. A mí me gusta incorporar el catalán a mis contenidos y, a partir de ahora, cuando hable del programa evidentemente lo haré en catalán. A mi hija y con mis amigas los hablo en catalán, así que este idioma está en mi vida. Espero que se note también en las redes que el programa es en catalán, que no se quede solo allí».

«He interiorizado que todo lo que hago sea noticiable y comentado como una cosa natural, como si fuera un peaje que tengo que pasar a cambio de publicar cosas de mi privada. Lo llevo, aunque hay críticas que me cuestan más. Dependiendo de tu momento de autoestima, te afectan más o menos. Estoy preparada para estas cosas», reconoce Laura Escanes.