Eufòria continúa cambiando la mecánica para no aburrir los telespectadores. Nunca un concurso había sido tan dinámico, teniendo en cuenta que las decisiones están en manos de personas diferentes prácticamente cada semana. En la gala de esta noche, por ejemplo, serán los concursantes quienes han decidido en que consistirá el contenido del famoso sobre. Esta es la manera que han encontrado de incorporar cambios en el desarrollo del programa, la que ahora hacen suya los protagonistas para incorporar una modificación que la cadena no ha querido revelar. Ellos serán quienes decidan cómo cambia todo porque así lo han pedido expresamente a la dirección.

Hasta ahora, la única que ha conseguido poner un pie a la semifinal es Sofia. Ella disfrutará de inmunidad en la gala de hoy, así que no sufre mucho por la actuación. Han escogido para ella un tema con mucha letra, pero le alivia saber que no pasará nada si se equivoca en algún momento. Pues bien, hoy se seleccionarán a los otros cinco compañeros que pasarán directamente a la semifinal.

¿Qué canciones se oirán hoy en Eufòria ?

Como decíamos, Sofia no sufrirá mucho a pesar de tener en sus manos un tema complicado de Lil Nariz X That’s what I want . Ahora bien, más difícil lo tendrá Paula porque le ha tocado Ventiladors de Zoo, el que no pega para nada con ella y no le permitirá brillar mucho. De todo el repertorio de esta noche, hace pinta que la suya será la actuación menos espectacular y esto puede afectar a su continuidad.

Quien tiene un caramelito es Jim. La concursante preferida de Edu del año pasado demostrará que tiene el rock a las venas gracias a It’s my life de su ídolo Bon Jovi. La joven ha enloquecido de alegría al saber que podría interpretar este tema, una buena noticia para ella.

Jim, la més contenta con el reparto de temas | Instagram

Elena podrá demostrar potencia de voz gracias a Halo de Beyoncé, un tema para brillar que le preocupa un poco: «Nunca he cantado nada de ella», ha dicho en el reparto. No será fácil porque no es su estilo, pero al menos podrá presumir de buena técnica. Del mismo modo, Alèxia también ha brillado en los ensayos gracias a I wanna dance with somebody de Whitney Houston. Carla, por su parte, competirá contra ellas con River deep, mountain high de Céline Dion.

Y queda hablar de la selección que han hecho para Tomàs, el único chico que queda entre los concursantes de esta edición. En su caso, el programa ha vuelto a regalarle un tema 100% de su estilo. Ahora, Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat. El chico se ha mostrado entusiasmado y seguro que lo hace bien, teniendo en cuenta que continúa sin salir de su zona de confort.

Elena cantará un éxito de Beyoncé | Instagram

Tomàs tiene una canción de Serrat | Instagram