La eliminación más dramática de ‘Euforia’ se consuma en «la gala del público»

Un concursante expulsado en tres tiempos. Esto es lo que ha acabado pasando en Euforia con uno de los concursantes que parecía de los más populares, pero que, finalmente, ha sido eliminado al 100% por el público y no porque el jurado lo haya enviado –no esta vez– a la zona de peligro. Este participante del talent show de TV3 es la víctima de la que se ha denominado «la gala del público», ya que los espectadores tenían más voz y voto que nunca. Era la que hacía número 9 y ya empezaba a divisarse la semifinal, sobre todo gracias a uno de los famosos sobres que traen sorpresas para los seguidores del programa de los viernes de la cadena de televisión pública catalana.

Carlos y Carla, de Euforia, abrazados al final de la gala número 9 de la segunda temporada del programa de TV3

Pero vamos por partes y, aviso a navegantes, a partir de aquí empiezan los espóileres. Para empezar: Carlos ha quedado eliminado, esta vez sí y sin posibilidad de repesca –si los guionistas no retuercen los planes hasta extremos impensables– y se ha culminado el drama en tres actos que empezó en la gala número 5, hace cuatro semanas, que fue una auténtica montaña rusa. El de Sabadell, muy empático y con capacidad de conexión con el público, un buen tío con deportividad y buen carácter, fue expulsado y se lo tomó con una serenidad y una elegancia que todo el mundo comentó. Su separación del grupo fue breve, porque la gala número 7 era la de la repesca, y, por tanto, al cabo de quince días se reencontró con sus compañeros: los que todavía estaban en el concurso y el resto de eliminados. Y él fue uno de los dos repescados, junto con Paula, que había caído en la primera gala.

Mal rollo de Carlos con el jurado: el programa lo explota

La semana pasada, sin embargo, el idilio se rompió. En la gala número 8, Carlos fue enviado a la zona de peligro por el jurado y no se lo tomó nada bien. Se quejó de que los argumentos eran «poco constructivos» y la tensión quedó en el ambiente. Para acabarlo de complicar, el público lo salvó –cosa que esta semana, en cambio, no ha hecho–, de forma que para esta semana se presentaba una gala número 9 complicada. Sea casualidad o no, el caso es que durante la semana se ha sabido que las reglas cambiaban por un día. De hecho, es la segunda vez que hacen esta modificación por una sola noche en la segunda temporada de Euforia y en esta ocasión el jurado no tenía que enviar nadie a la zona de peligro, sino que esta responsabilidad recaería sobre el público a través de una votación al final de las ocho actuaciones de este viernes. Después, los expertos del programa –los coaches , el VAR musical y el jurado– solo tenían que decidir a qué tres de los cinco nominados salvaban. Al final, los dos nominados tenían que volver a competir por el favor del público.

En esta tesitura se han encontrado Carlos y Carla. Y llegaba dopado con la explotación sentimental que se ha hecho de su episodio de rabia de la semana pasada. El jurado se ha defendido, pero ha prometido esforzarse más para ser «constructivos» y ha alabado Carlos. Él se lo ha agradecido, pero ha mantenido su opinión de que las críticas de la semana pasada no le resultaron útiles. «Si no le gusto [se refería especialmente a Elena Gadel] que me diga por qué, necesito algo para trabajarlo», ha alegado.

Tanto en el directo, cara a cara con el jurado, como en el video de resumen de la semana, ha esgrimido los mismos argumentos. Y en el video, en conversación con el coach Daniel Anglès, se ha soltado todavía más, explicando con lágrimas en los ojos que fue un «mal estudiante», que este recuerdo lo «martiriza» y que «la música lo salvó».







Si sus confesiones eran una manera de pedir que lo dejaran continuar, no le ha servido de nada: cuándo ha sido la hora final, el público ha dado un 68% de votos para la salvación a Carla y solo un 32% a Carlos, a pesar del éxito aparente de su interpretación de Bad de Michael Jackson. Más de 123.000 personas habían votado y el resultado era inapelable. Esta vez, no obstante, ha vuelto su deportividad y ha asegurado que se marcha «contento de la experiencia». Con serenidad y una sonrisa. Sin lágrimas ni malas caras.

La otra cara de la moneda: la primera semifinalista

Si la noche ha sido agridulce para Carlos, ha sido dulcísima para la Sofía. Después de interpretar el Let’s get loud de Jennifer Lopez, ha sido la concursante que ha recibido más votos en la primera ronda de votación del público y ha sido proclamada, por lo tanto, favorita de la noche. Esto la convierte en la primera concursante de Euforia de este año que ya tiene una plaza garantizada en la semifinal, puesto que los responsables del programa estrella de TV3 han comunicado en uno de sus sobres sorpresa que el favorito de hoy tendría inmunidad la semana que viene.







Pero también ha sido una gran noche para la Alèxia –que ha triunfado cantante el Remueve, niña de Guillermina Motta–, que ha quedado a tan solo un centenar de votos de distancia de la Sofía, hasta el punto que el porcentaje era el mismo para las dos, un 20%. El tercero preferido del público ha sido Tomàs, con un 14%.







Elena: con otitis y la preferida de los expertos

En la fase de las votaciones de los expertos –jurado, coaches y VAR musical– para salvar a tres de los cinco nominados en la primera ronda del público, Elena ha sido la más votada y ha recibido 17 puntos, seguida por los 13 de Paula y los 12 de Jim. La mallorquina no había llorado, pero sí que había tocado la fibra de todo el mundo con su otitis: «Ayer me pasé la mañana en urgencias», ha explicado. El caso es que la inflamación del oído le había impedido ponerse el auricular del sonido de retorno en la oreja afectada. «No oía nada, espero que haya sonado bien», ha advertido. Había hecho un Don’t callo me up , de Mabel, que como mínimo ha convencido a los expertos. La emoción continúa y va a más.