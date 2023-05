L’eliminació més dramàtica d”Eufòria’ es consuma en “la gala del públic”

Un concursant expulsat en tres temps. Això és el que ha acabat passant a Eufòria amb un dels concursants que semblava dels més populars però que, finalment, ha sigut eliminat 100% pel públic i no perquè el jurat l’hagi enviat –no aquesta vegada– a la zona de perill. Aquest participant del talent show de TV3 és la víctima del que s’ha anomenat “la gala del públic”, perquè els espectadors hi tenien més veu i vot que mai. Era la que feia número 9 i ja començava a albirar-se la semifinal, sobretot gràcies a un dels famosos sobres que porten sorpreses per als seguidors del programa dels divendres de la cadena de televisió pública catalana.

El Carlos i la Carla, d’Eufòria, abraçats al final de la gala número 9 de la segona temporada del programa de TV3

Però anem a pams i, avís a navegants, a partir d’aquí comencen els espòilers. Per començar: el Carlos ha quedat eliminat, aquesta vegada sí i sense possibilitat de repesca –si els guionistes no retorcen els plans fins a extrems impensables– i s’ha culminat el drama en tres actes que va començar en la gala número 5, fa quatre setmanes, que va ser una autèntica muntanya russa. El de Sabadell, molt empàtic i amb capacitat de connexió amb el públic, un bon paio amb esportivitat i bon caràcter, va ser expulsat i s’ho va prendre amb una serenitat i una elegància que tothom va comentar. La seva separació del grup va ser breu, perquè la gala número 7 era la de la repesca, i per tant al cap de quinze dies es va retrobar amb els companys: els que encara eren al concurs i els altres eliminats. I ell va ser un dels dos repescats, juntament amb la Paula, que havia caigut en la primera gala.

Mal rotllo del Carlos amb el jurat: el programa ho explota

La setmana passada, però, l’idil·li es va trencar. En la gala número 8, el Carlos va ser enviat a la zona de perill pel jurat i no s’ho va prendre gens bé. Es va queixar que els arguments eren “poc constructius” i la tensió va quedar en l’ambient. Per acabar-ho de complicar, el públic el va salvar –cosa que aquesta setmana, en canvi, no ha fet–, de manera que per a aquesta setmana es presentava una gala número 9 complicada. Sigui casualitat o no, el cas és que durant la setmana s’ha sabut que les regles canviaven per un dia –de fet, és la segona vegada que fan aquesta modificació per una nit en la segona temporada d’Eufòria– i que el jurat no havia d’enviar ningú a la zona de perill, sinó que aquesta responsabilitat recauria sobre el públic, a través d’una votació al final de les vuit actuacions d’aquest divendres. Després, els experts del programa –els coaches, el VAR musical i el jurat– només havien de decidir quins tres dels cinc nominats salvaven. Al final, els dos nominats de la cua, havien de tornar a competir pel favor del públic.

En aquesta posició s’ha trobat el Carlos, juntament amb la Carla. I hi arribava dopat amb l’explotació sentimental que s’ha fet del seu episodi de ràbia de la setmana passada. El jurat s’ha defensat però ha promès esforçar-se més per ser “constructius” i ha lloat el Carlos, i ell els ho ha agraït però ha mantingut la seva opinió que les crítiques de la setmana passada no li van resultar útils. “Si no li agrado [es referia especialment a Elena Gadel] que em digui per què, necessito alguna cosa per treballar-ho”, ha al·legat.

Tant en el directe, cara a cara amb el jurat, com en el vídeo de resum de la setmana ha esgrimit els mateixos arguments. I en el vídeo, en conversa amb el coach Daniel Anglès, s’ha deixat anar encara més, explicant amb llàgrimes als ulls que va ser un “mal estudiant”, que aquest record el “martiritza” i que “la música el va salvar”.

Si les seves confessions eren una manera de demanar que el deixessin continuar, no li ha servit de res: quan ha sigut l’hora final, el públic ha donat 68% de vots per a la salvació a la Carla i només un 32% al Carlos, tot i l’èxit aparent de la seva interpretació del Bad de Michael Jackson. Més de 123.000 persones havien votat i el resultat era inapel·lable. Aquesta vegada, però, ha tornat la seva esportivitat i ha assegurat que marxa “content de l’experiència”. Amb serenitat i un somriure. Sense llàgrimes ni males cares.

L’altra cara de la moneda: la primera semifinalista

Si la nit ha estat agredolça per al Carlos, ha estat dolcíssima per a la Sofia. Després d’interpretar el Let’s get loud de Jennifer Lopez, ha sigut la concursant que ha rebut més vots en la primera ronda de votació del públic i ha estat proclamada, per tant, favorita de la nit. Això la converteix en la primera concursant de l’Eufòria d’aquest any que ja té una plaça garantida en la semifinal, ja que els responsables del programa estrella de TV3 han comunicat en un dels seus sobres sorpresa que el favorit d’avui tindria immunitat la setmana que ve.

Però també ha sigut una gran nit per a l’Alèxia –que ha triomfat cantant el Remena, nena de Guillermina Motta–, que ha quedat a tan sols un centenar de vots de distància de la Sofia, fins al punt que el percentatge era el mateix per a totes dues, un 20%. El tercer preferit del públic ha estat el Tomàs, amb un 14%.

L’Elena: amb otitis i la preferida dels experts

En la fase de les votacions dels experts –jurat, coaches i VAR musical– per salvar tres dels cinc nominats per la primera ronda del públic, l’Elena ha estat la més votada i ha rebut 17 punts, seguida pels 13 de la Paula i els 12 de la Jim. La mallorquina no havia plorat, però sí que havia tocat la fibra de tothom amb la seva otitis: “Ahir em vaig passar el matí a urgències”, ha explicat. El cas és que la inflamació de l’oïda li havia impedit posar-se l’auricular del so de retorn a l’orella afectada. “No sentia res, espero que hagi sonat bé”, ha advertit. Havia fet un Don’t call me up, de Mabel, que com a mínim ha convençut els experts. L’emoció continua i va a més.