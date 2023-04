Gir de guió i emocions fortes en un ‘Eufòria’ de muntanya russa

Si el que volia la direcció d’Eufòria amb la gala al revés d’aquest divendres eren emocions fortes, ho ha aconseguit. L’exitós programa de TV3 ha tornat de l’aturada de Setmana Santa amb una entrega bomba amb sorpreses en què a tothom li ha tocat fer un paper diferent del que té normalment –excepte els coaches, que han salvat un dels concursants, com sempre– i amb molt més protagonisme del públic, que aquesta vegada no votava per salvar nominats sinó per fer una classificació que enviava quatre participants a la zona de perill. Aquest canvi de regles ha portat a un gir de guió inesperat i a emocions molt fortes en un programa que ha sigut com una muntanya russa de tres hores.

Un moment de la cinquena gala d’Eufòria, a TV3, amb el presentador Miki Núñez a l’escenari / TV3

La primera part de la gala ha sigut la fàcil, la suau. S’anava pujant amb alegria un pendent que ha portat fins a un cim, però des d’allà ha calgut baixar de cop fins a la realitat en el tram final del programa. La pujada alegre de la qual ha gaudit tothom –concursants, presentadors, públic i jurat– ha sigut durant les actuacions. Com anaven repetint els tres membres del jurat –Elena Gadel, Carol Rovira i Lildami– després de cada cançó, el nivell ha sigut altíssim. Costava preveure qui aniria a parar a la zona de perill, ja que en aquesta gala el jurat no puntuava i els nominats havien de ser els quatre menys votats pel públic. Per a Gadel, Rovira i Lildami, la primera part de la nit ha sigut molt relaxada: han pogut dedicar paraules amables a tots els concursants, sense haver de patir per donar un sí o un no a cadascú. En lloc d’això, han destacat en positiu en què ha progressat cadascú des de la gala anterior.

“Es diu terminis, no ‘plaços'”: Miki Núñez ensopega amb la llengua

Miki Núñez, que feia de presentar principal en lloc de Marta Torné –ella s’ha encarregat del backstage en aquesta gala al revés–, ha posat el dit a la nafra en un moment determinat. “El jurat avui està finet, finat. Com que no ha de puntuar, tot són coses bones, tot això que us endueu”, ha advertit. I, en un altre moment, ha interpel·lat directament el jurat: els ha recordat que al final del programa patirien quan fossin l’última baula de la cadena, les persones que tindrien l’última paraula sobre quin concursant seria expulsat. “Vosaltres preferiu pagar les coses de cop o a plaços?”, els ha etzibat. I, després de dues vegades de sentir-li dir “plaços”, Gadel no ha pogut resistir la temptació i l’ha corregit. “Es diu terminis”, li ha deixat anar.

Passada aquesta anècdota, el programa ha continuat. I l’espectador atent, molt atent, anava recopilant petites pistes del que podia passar. Per exemple: l’Elena, fins ara clara favorita de la segona temporada d’Eufòria de TV3, no ha tingut la seva millor nit, com li ha advertit Carol Rovira. A la mallorquina li han fet cantar Hung up de Madonna i, malgrat que ella ha assegurat que adora la cantant, no se l’ha vist tan confortable com altres vegades, especialment en comparació amb el dia que va interpretar Illes dins un riu, de Tomeu Penya.

Tanmateix, Rovira ha fet una crítica tan carregada d’elogis que ha generat dubtes: “Tot i que no ha sigut la teva millor actuació, has brillat igualment”, li ha reconegut. De tota manera, al final de l’actuació hi havia hagut un gran aplaudiment, però no havien cridat “favorita, favorita”, com sí que han fet altres vegades.

La mateixa Elena tenia una mala premoció amb el canvi de regles, i ho ha deixat clar abans de les votacions. “Pot ser una gran hòstia, perquè veus que el públic és el gran jutge”, ha reflexionat. I ha admès que patia.

No anava desencaminada, perquè la seva ha sigut la gran caiguda de la muntanya russa: una gala que havia començat a la cadira de favorita, que és on va acabar en l’anterior programa, l’ha acabat salvada pels pèls. Perquè això és exactament el que ha passat: els coaches han sigut els que l’han repescat en la penúltima oportunitat, ja que després només quedava la fitxa del jurat. Com ella mateixa havia anticipat, ha sigut un bany de realitat, la “gran hosti”.

L’adeu emotiu del Carlos

Un cop salvada l’Elena, han quedat nominats el Carlos i el Jan. Per dos vots a un, ha sigut el jurat el que ha hagut de passar el tràngol final de decidir, i ha sobreviscut el Jan, que ja ha passat altres vegades aquesta experiència. Amb una serenitat espectacular, mentre el Jan plorava com una magdalena en veure marxar el seu amic, el Carlos s’ha adreçat a tots els joves catalans que se sentin artistes. “Heu de creure en vosaltres. Jo he estat com vosaltres, i ara he arribat fins aquí“, ha dit en un discurs emotiu –”perdó per la pallissa”, ha demanat– que ha fet plorar la resta dels companys.

Alèxia, la nova estrella abraçada per Elena Gadel

A l’altre extrem de la vivència de l’Elena –salvada per la campana– i del Carlos –eliminat– hi havia l’Alèxia, que en la gala anterior va estar a punt de quedar eliminada i va ser salvada pels coaches perquè creien que es mereixia un missatge de reforç que la fes remuntar. I així ha sigut. Aquest divendres ha sigut l’altra gran sorpresa de la nit quan ha recollit un 25% dels més de 70.000 vots que han emès els espectadors, cosa que l’ha fet favorita.

La seva actuació, però, ja donava pistes: a més del títol premonitori de la cançó –Rise Like a Phoenix, de l’eurovisiva Conchita Wurst–, l’Alèxia s’ha entregat absolutament a l’escenari i ha acabat amb una ovació radical i, encara més: en un rampell, Elena Gadel s’ha aixecat de la cadira i ha sortit disparada cap a l’escenari per abraçar-la. Una escena inèdita que, ben segur, ha donat punts a l’Alèxia a ulls del públic. Ara, la de Constantí, nova estrella d’Eufòria nascuda en la cinquena gala, haurà de competir amb la de Mallorca –que segur que remuntarà– i amb altres concursants amb bona trajectòria, com la Jim, la Carla –aquest divendres ha estat la segona més votada després de fer un espectacular Per la bona gent de Manel– i la Clàudia i el Tomàs, que amb un 11% de vots també han sigut dels cinc que s’han salvat d’entrada. Continua l’emoció després d’una nit eufòrica.