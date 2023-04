Google Maps ja dona indicacions en català

Google Maps ja parla en català. Així, de manera inesperada i sense previ avís, alguns usuaris s’han trobat aquest divendres com la veu del mundialment famós GPS donava les indicacions en català. Tot i que fins ara sí que oferia text en aquesta llengua, ara també s’hi ha sumat la veu i aquesta notícia ha estat molt ben rebuda per l’Aliança per la Presència Digital del Català, de la qual formen part entitats com Òmnium Cultural, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i Plataforma per la Llengua, que ho ha donat a conèixer i ho ha celebrat a través de Twitter. “Tot i ser encara incipient, és una gran notícia perquè molts usuaris que tenien el telèfon configurat en altres idiomes per disposar de veu a Maps, ara el poden configurar en català”, han escrit. A més, aquesta novetat a Google Maps, detallen, s’aplica a dispositius tant amb sistemes Android com iOS.

Google activa a @googlemaps les indicacions de navegació parlades en català, per a Android i iOS.

Tot i ser encara incipient, és una gran notícia perquè molts usuaris que tenien el telèfon configurat en altres idiomes per disposar de veu a Maps, ara el poden configurar en català. pic.twitter.com/pLuEU0KqRj — Aliança per la presència digital del català (@digitalencatala) April 14, 2023

Poder utilitzar Google Maps en català és un gran avenç per molts usuaris de Catalunya, ja que, fa gairebé un any, la Plataforma per la Llengua va realitzar una enquesta en què 1.690 milions de catalans van afirmar que canviaren de guia digital per poder tenir una que donés les indicacions en català.

Donem la benvinguda al català també a l'interfície de l'aplicació de TikTok. https://t.co/0xEtnHnHCs — Aliança per la presència digital del català (@digitalencatala) April 14, 2023

TikTok, ja en català

Una altra sorpresa d’aquest divendres la trobem a TikTok, on l’aplicació ja es pot configurar en català. Fa pocs més d’una setmana que la plataforma xinesa de vídeos curts permet que els vídeos publicitaris puguin subtitular-se en català després que el Departament de Cultura intervingués davant el requisit que els anuncis d’empreses i institucions emesos en català se subtitulessin en castellà. Ja en aquell moment, la conselleria va anunciar que la xarxa social treballava perquè els usuaris poguessin incorporar el català com a opció lingüística per configurar la interfície de l’aplicació i el menú per a subtitular contingut orgànic.