Denuncia discriminació i “intimidació” per parlar català a Renfe

Discriminació per raó de llengua, abús de poder i maltractament. És el que Imma Asensio denuncia que va sentir el passat 5 de gener a l’estació de tren de Plaça Catalunya, però Renfe nega rotundament els fets. La companyia assegura que l’incident es va registrar a les 8.30 hores, quan es va aturar la passatgera per haver viatjat sense bitllet i que es va seguir el procediment habitual per multar-la. La usuària, en canvi, explica que no havia picat el bitllet perquè havia de renovar l’abonament i creia que es feia a la zona d’atenció al client d’aquesta cèntrica estació, un cop passats els torns. Un cop va arribar d’Hostalets de Balenyà, l’estació d’Osona d’on procedia, va baixar del tren i va intentar sortir pels torns per poder renovar el bitllet, però la interventora la va aturar i no li va permetre perquè no havia validat l’abonament. Renfe puntualitza que podia comprar el bitllet a origen o online i que en tot cas podria haver comprat un bitllet senzill per arribar fins a Barcelona.

Segons Asensio, li va explicar que no havia picat perquè anava, precisament, a renovar l’abonament gratuït i que, si la deixava sortir, el validaria un cop renovat. La noia, que segons Asensio no anava identificada i l’únic tret distintiu que duia era un jersei gris, es va negar de nou a deixar-la sortir i li va demanar el DNI. Ella l’hi va ensenyar, però no l’hi va voler deixar perquè no anava ni tan sols identificada com a treballadora de Renfe. Finalment, després d’una discussió, la treballadora de la companyia la va derivar l’encarregat d’una taquilla. Aquí va començar el pitjor.

El problema lingüístic

“Em vaig adreçar al noi, li vaig ensenyar els 10 euros [de la fiança per als abonaments gratuïts], l’abonament i el DNI i li vaig comentar que era molt complicat saber com has de renovar-lo. Immediatament es va posar a cridar a la seva companya que no me’l renovaria perquè li estava posant impediments”, explica en conversa amb El Món. Segons Asensio, no va posar cap impediment i fins i tot tenia el moneder al mostrador per poder fer la renovació. “Només vaig expressar-li la meva opinió sobre la renovació dels abonaments, que has de tornar a pagar per una banda mentre et tornen els deu euros de l’antic per una altra”, insisteix. “Ho vaig dir espontània i educadament, en català”, afegeix aquesta usuària de Renfe. La companyia nega que això es produís d’aquesta manera i assegura que la usuària no duia bitllet i per això la van aturar i van agafar les seves dades per multar-la.

Segons Asensio, va ser després de dir-li aquesta frase en català quan el noi va avisar els guàrdies de seguretat, que es van posar al voltant d’ella de forma “intimidatòria”. “Semblava que fos una persona agressiva que caldria reduir en qualsevol moment. Em vaig espantar i vaig trucar al 112, que va passar l’avís als Mossos”, explica. Renfe admet que també va avisar els Mossos, però perquè la usuària no duia el bitllet i, segons la companyia, es negava a identificar-se. Asensio assegura que un dels vigilants li va demanar el DNI i ella l’hi va ensenyar i, segons explica, ell l’hi va prendre, es va girar d’esquena i va apuntar les seves dades a una llibreta. “Li vaig demanar que me’l tornés, però es va apartar més i em va dir irònicament que s’havia fet gran i li costava llegir la lletra tan petita”, explica. Ara espera que li arribi una multa, ja que creu que va apuntar les dades amb aquesta intenció. De fet, Renfe confirma a El Món que la van multar.

Un noi utilitzant una màquina d’autovenda de Rodalies el primer dia en vigor dels abonaments gratuïts | ACN

“M’has parlat malament, en català i ràpid”

Asensio explica, a més, que mentre estava retinguda pels guàrdies el treballador de Renfe que havia començat el conflicte havia sortit de la taquilla i anava obrint el torn a altres usuaris que, com ella, necessitaven sortir per renovar el bitllet. “Els obria les portes sense cap problema! Li vaig insistir que ho podíem arreglar, li vaig suplicar que em fes la renovació i ell s’hi va negar cridant: No perquè m’has parlat malament! I a sobre, en català i ràpid”. Asensio va decidir canviar de llengua i li va dir que si no l’havia entès podia haver-li dit i ella li hauria parlat en castellà. “Em va tornar a respondre malament i cridant: ‘Jo el català l’entenc, però tan ràpid no! I ara no t’ho faig‘”, explica la usuària que li va etzibar, que afegeix que no li va voler donar el full de reclamacions. Fonts de Renfe consultades per El Món asseguren que atenen els clients en la llengua que parlen i que mai els neguen assistència per una qüestió d’idioma.

Asensio, en canvi, diu que estava tan angoixada pel maltractament dels guàrdies que va decidir fugir corrents i va pujar a un tren de la línia R1 en direcció a l’Hospitalet de Llobregat abans que tanquessin les portes. “Tenia por que em perseguissin o aturessin el tren, com si fos una delinqüent”, explica. La situació va ser del tot diferent a l’estació de Sants, on va baixar per tornar a intentar renovar l’abonament. “El treballador de Sants, que portava una armilla taronja, em va obrir les portes del torn i em va dir que no hi havia cap problema. Em va explicar que els diners me’ls tornaran a partir del dilluns 9 de gener i em va deixar marxar”, detalla.

Denuncia que no hi ha prou informació

“No hi ha unificació de criteris entre estacions i no sé quin criteri es va seguir a l’estació de Plaça Catalunya per tractar-me d’aquella manera. Vaig rebre un tracte discriminatori i intimidatori greu per part de persones que suposadament són allà per informar i protegir els usuaris”, denuncia. Imma Asensio afegeix que tampoc s’està informant correctament del procediment per renovar els abonaments. “Em vaig sentir maltractada, va ser un abús de poder. Que m’hagi de justificar a casa meva per haver parlat en català em va deixar angoixada i trista”, lamenta. I afegeix que ha arribat a pensar que si no hagués parlat en català no hauria passat res de tot això.