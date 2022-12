Renfe renova la flota de Rodalies entre critiques pel retard del nou acord

Renfe comprarà 97 trens per al servei de Rodalies de Catalunya per 850 milions d’euros. L’operador ferroviari ha arribat a un acord amb Alstom, Stadler i CAF pel subministrament dels nous trens, que tindran un 20% més de capacitat –fins a les 900 places– i “permetran augmentar la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei”, segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez. La dirigent socialista ha criticat la Generalitat per no signar el nou contracte programa amb Renfe, que en teoria era una línia vermella de la companyia per aprovar noves inversions.

Sánchez també ha criticat el “victimisme infundat” per la manca d’inversions de Rodalies a Catalunya. “Estem escometent i planificant enormes inversions a Catalunya, els treballs estan avançant i són apreciables, abusar de victimisme infundat com fan alguns alimenta artificialment un relat que no s’ajusta a la realitat”. La ministra espera tancar l’any amb millors dades d’inversió per a Catalunya, que hauria de rebre el 18% de totes les inversions executades a l’estat.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una roda de premsa / ACN

El govern espanyol nega cap “abandonament” a Catalunya

“No hi ha oblit ni abandonament a Catalunya”, ha emfatitzat Sánchez, que malgrat tot ha reconegut que el “malestar de la gent” pels problemes que genera Rodalies pel retard de projectes estratègics com el corredor mediterrani o l’estació intermodal de la Sagrera “és comprensible”. La ministra fins i tot ha aprofitat per treure pit. “Les molèsties són símptoma que s’estan fent les obres i s’està invertint”.

Pel que fa als nous trens de Rodalies, una part de la producció l’assumirà la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua de la Mogoda, que produirà 49 trens de 100 metres cadascun. El centenar de combois encarregats per Renfe estan completament desplegats en set o vuit anys, segons el president de Renfe, Isaías Taboada. El directiu ha defensat que els “trens nous són una garantia de fiabilitat” i ha recordat que només l’1% de les incidències de puntualitat de Rodalies són culpa dels trens.