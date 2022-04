Renfe reclama un nou contracte per renovar la flota de Rodalies a Catalunya

La companyia espanyola Renfe continua pressionant la Generalitat perquè signi el contracte programa de Rodalies per renovar part dels trens. El president de la companyia, Isaías Táboas, ha visitat aquest dilluns una maqueta dels futurs trens i ha explicat que els nous combois per a Catalunya “estan pensats i planificats” però falta “un contracte que suporti la despesa i la inversió” per poder comprar-los. Aquest contracte, que seria entre el departament de Territori i Renfe, està supeditat a un acord econòmic entre l’Estat espanyol i la Generalitat. Táboas ha assegurat que la seva companyia espera que aquestes negociacions es resolguin “el més aviat possible”.

Actualment Renfe dona servei a Catalunya per un acord amb el ministeri de Mobilitat i la Generalitat, però el president ha explicat que la seva intenció es gestionar el servei que ara paga el ministeri amb un contracte amb la Generalitat. Renfe i la Generalitat tenien “quasi acordat” aquest contracte que reclamen però finalment no es va concretar el traspàs econòmic. Táboas ha lamentat que no sortís endavant tot i que “el text estava ja molt tancat” i ha demanat reprendre les paraules.

Les novetats dels combois

Els nous combois que ha dissenyat Renfe tindran capacitat per a 900 passatgers, endolls USB i senyal wifi. Això vol dir que augmenten la capacitat un 20% fins als 1.500 passatgers. Actualment els trens que funcionen a Rodalies són els Civia, amb molta menys capacitat. S’espera comprar-ne 56 per a Catalunya un cop s’hagi signat el contracte. Aquests trens ja estan encarregats a la companyia Alstom i Stadler. De fet, aquest dilluns els responsables de Renfe han visitat una maqueta a escala real dels trens d’Stadler en el taller de Cornellà de Llobregat. Aquests trens estan retolats per Madrid, però segons Táboas la intenció és que arribin també a Catalunya.