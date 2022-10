ERC demana un “mecanisme de garantia” sobre l’execució de les inversions

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha demanat al govern espanyol la creació d’un “mecanisme de garantia” sobre l’execució de les inversions als pressupostos amb l’objectiu d’evitar que, com ha passat aquest 2022, només s’hagin desplegat un 16% dels fons compromesos en inversió. Durant la intervenció del diputat dels republicans al Congrés, Joan Maragall, també ha recordat que el seu partit no presenta esmena a la totalitat per “responsabilitat” i per posar els seus vots “a treballar”, però ha remarcat que tenen “molts motius” per fer-ho. Maragall ha recordat a Junts per Catalunya que fer caure els comptes que ha presentat l’executiu espanyol no suposaria la caiguda del règim del 78, sinó que obligaria a prorrogar els actuals. Per això, ha defensat que la negociació permet “construir una solució democràtica” al conflicte entre Catalunya i Espanya.

Un 16% d’execució de la inversió pública

Durant la seva intervenció al debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el diputat d’ERC ha retret al govern de Pedro Sánchez que el nivell d’execució de la inversió pública és molt baix. De fet, al mes de juliols del 2022 era menor al 16%. Maragall ha remarcat que s’està seguint “el mateix camí que l’any passat”, quan només es va executar un 35% del total pressupostat. En aquest sentit, el republicà ha reblat que no es pot confiar en l’executiu espanyol perquè “sempre incompleixen i sempre penalitzen els mateixos”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

Reconstruir les confiances

Maragall creu que cal “reconstruir les confiances sobre una base diferent” perquè “el seu crèdit ha acabat”. El diputat d’ERC ha insistit en què és “imprescindible la creació d’un mecanisme de garantia per a un correcte nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya”, perquè, remarca, “el primer a complir les seves lleis ha de ser el mateix govern”.

“No negociar significa perdre”

S’ha dirigit a Junts per detallar que “no negociar aquests pressupostos no faria caure la monarquia, ni el règim del 78″. De fet, Maragall creu que “no negociar significa perdre” i ha recordat a Junts que l’únic que s’aconseguirà és prorrogar els anteriors comptes o que el govern espanyol intenti aprovar-los “amb una majoria alternativa més hostil per als interessos de Catalunya”.

El diputat també s’ha mostrat convençut que la negociació dels pressupostos pot ser positiu per millar les relacions entre Catalunya i Espanya i pot permetre “avançar en la desjudicialització”.