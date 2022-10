Montero reconeix marge de millora en el nivell d’execució pressupostària

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que el seu govern ha de fer “autocrítica” sobre el baix nivell d’execució de les inversions dels pressupostos a Catalunya. “Hi ha raons que poden explicar per què les inversions no tenen un grau d’execució tan alt com ens agradaria, però crec que tenim un ampli marge de millora”, ha sentenciat en resposta a la intervenció del portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, durant el debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos. Segons Montero cal “corregir els desequilibris”, perquè el nivell d’execució “no és òptim”.

El govern espanyol assegura que s’ha incrementat l’execució

Montero ha assegurat que el govern espanyol ja “està treballant per coordinar millor, en primer lloc, el coneixement del grau d’execució” i, en segon lloc, sobre la “simplificació administrativa” dels projectes.

En tot cas ha assegurat que aquest 2022 ja s’ha incrementat el nivell d’execució i ha destacat que durant els governs de Pedro Sánchez hi ha hagut més “consideració” respecte a les necessitats de territoris com Catalunya.

El PDeCAT votarà en contra les esmenes a la totalitat

També ha destacat les transferències del govern espanyol a les comunitats autònomes d’acord amb el sistema de finançament i els fons covid. Un fet “fonamental” que diferencia l’executiu de coalició, ha dit, dels anteriors.

La ministra ha celebrat la decisió del PDeCAT de votar en contra les esmenes a la totalitat que han presentat el PP, Vox, Cs, Junts, i CUP, entre altres, ia afirmat que té tota la “voluntat” de negociar amb el PDeCAt millores al pressupost.

En aquest sentit, s’ha mostrat disposada a negociar la subvenció al transport de viatgers per carretera perquè la gratuïtat de Rodalies no suposi una competència deslleial al sector.