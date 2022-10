La periodista del cas Dalmases diu que es va sentir intimidada però que ara es fa servir contra Borràs

La víctima del cas Dalmases, la periodista Mònica Hernández, ha decidit finalment parlar obertament de la polèmica en una entrevista al programa La tarda de Catalunya Ràdio, on ha confirmat que es va sentir intimidada pels crits del diputat de Junts però, alhora, també ha admès que veu que actualment l’afer s’està fent servir contra Laura Borràs.

L’endemà de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident del partit presidit per Laura Borràs i dirigit per Jordi Turull com a secretari general, l’aleshores subdirectora del FAQs, amb serenitat i després de tres mesos de silenci, ha explicat com va viure els fets i ha analitzat les conseqüències polítiques que està comportant. “Jo soc una protagonista passiva del cas i n’hem de fer la lectura política. S’ha gestionat molt malament, i crec que el detonant ha sigut la carta que Francesc de Dalmases adreça a l’executiva qüestionant l’informe de Magda Oranich, que tampoc deia gran cosa, només suggeria que el cas es traslladés a la comissió de garanties del partit”, ha matisat.

Dalmases a la comissió de control de la CCMA al Parlament en què es va tractar el cas de la discussió del ‘FAQS’/ Parlament de Catalunya

“S’està fent servir per fer mal a Laura Borràs”

A partir d’aquí, segons la mateixa Hernández, “aquella carta encén la metxa i s’evidencia la pugna entre els dos sectors del partit, un de més pragmàtic i conservador, que prové de l’antiga CDC, i el de Laura Borràs, que aposta més per la via unilateral. Després que el sector més pragmàtic hagi perdut la consulta sobre si calia sortir del Govern, crec que estan passant comptes i que aquest sector està fent servir aquest cas per fer mal no només a Francesc de Dalmases sinó a Laura Borràs”.

Va advertir a Dalmases que molta gent havia sentit el que havia passat

“Jo no puc aportar gaire cosa més. Com recull l’informe de Magda Oranich, jo em vaig sentir intimidada, perquè que et tanquin quatre persones en una habitació ja intimida. Que et cridin, també, no m’agrada que la gent em cridi”, ha afegit la periodista. Ha recordat que ella no volia “fer soroll” en relació a aquests fets però que va vaticinar que acabarien sortint a la llum perquè “molta gent ho havia vist i ho havia sentir!”. “Ho vaig advertir al mateix Dalmases l’endemà mateix”, ha recalcat. Tot i així, segons ha recordat, Dalmases va trigar vuit dies a demanar-li disculpes.

Mònica Hernández també ha lamentat el “linxament per Twitter” que ha patit per part de persones que defensen Dalmases i que creuen que ella ha permès que es difongués una versió interessada dels fets. “No és fàcil gestionar aquest linxament. La gent s’inventa coses, que si treballo al Nació [Nació Digital, el primer mitjà que va parlar del cas], que si haig de cobrar una subvenció… Arriben a l’insult i no és agradable”, ha resumit.