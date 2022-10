Dalmases dimiteix com a vicepresident de Junts per Catalunya

El diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha presentat la seva dimissió com a president del partit i ha comunicat la seva renúncia a la Comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El partit de Turull i Borràs ho ha traslladat a través d’un comunicat després de l’executiva nacional de Junts per Catalunya celebrada aquest dimarts a la tarda.

Ha estat Francesc de Dalmases qui ha presentat la seva renúncia, després de fer-se públic l’informe intern del partit sobre la seva conducta en una entrevista a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, al programa de TV3 Preguntes Freqüents.

El diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases | ACN

Seguirà com a diputat

Per tant, Dalmases no seguirà sent membre de l’executiva nacional de Junts, l’òrgan màxim del partit on es prenen les decisions. Tot i això, Dalmases, mà dreta de Borràs, seguirà senti diputat del partit al Parlament de Catalunya.

L’expedient intern que Junts per Catalunya va encarregar a l’advocada Magda Oranich perquè recollís informació sobre l’esbroncada del diputat al Parlament a la sotsdirectora del programa FAQs de TV3 assenyalava d’una “actitud incorrecte” del diputat. L’informe, que va avançar diumenge Nació Digital, conclou que la periodista “es va sentir intimidada” malgrat que ell “assegura que no va intimidar ningú”. A més, el document remarca que Dalmases “va perdre els nervis”.

L’informe Oranich

La investigació per dur a terme l’informe ha recollit el testimoni de 20 persones, incloses el mateix Dalmases i la periodista del FAQs, i que estaven presents als estudis de TV3 el dia de l’entrevista a la presidenta de Junts, Laura Borràs.. L’advocada afirma que la majoria de declaracions “expliquen que van viure la situació amb molta tensió” i incomoditat, “incloent-hi la laboral”.

Davant de l’informe de l’advocada Magda Oranich, Dalmases el va criticar i assegurava que “no s’ajustaven a la realitat”. El fins ara vicepresident del partit, remarcava que si aquest informa és el que havia de ser “l’expedient informatiu urgent”, s’ha endarrerit “gairebé tres mesos” i ha perdut “la seva finalitat originària”. Davant d’això, Dalmases afirma que “no s’ha seguit el procediment previst” i que, per tant, es tracta d’un “expedient disciplinari completament irregular”.

Davant d’aquest escenari, l’advocada Magda Oranich va denunciar pressions de l’entorn de Dalmases perquè canviés l’informe i el rebaixés. A més, aquest dilluns va dir que si se li encarrega l’informe “el fa amb plena llibertat” i assegura que es devien pensar que “havia de ser un informe favorable” perquè l’havien encarregat ells mateixos.