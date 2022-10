L’Eurocambra investigarà la situació del castellà a les escoles catalanes

El comitè de peticions de l’Eurocambra, encapçalat per l’eurodiputada i exministra del PP Dolors Montserrat, ha decidit enviar una missió a Catalunya per tal d’estudiar la situació en la que es troba el castellà a les escoles del país. Així ho ha anunciat la mateixa Montserrat en la sessió del comitè celebrada aquest dimarts, on ha explicat que els coordinadors dels grups polítics han pactat visitar Catalunya per analitzar l’ús i la salut del castellà a l’escola catalana. Montserrat ja ha tingut crítiques anteriorment per el suposat ús partidista que fa del comitè de peticions de l’Eurocambra.

Un cop Montserrat hi ha donat llum verda la missió d’aquest comitè es desplaçarà a Catalunya durant el segon semestre del 2023, donat que no es pot fer a principis d’any perquè coincidiria amb les eleccions municipals previstes per al maig del 2023. Els coordinadors encara han de detallar l’objectiu d’aquesta missió, l’agenda que portarà en la visita a Catalunya i les dates exactes del viatge.

El TC, a punt de pronunciar-se sobre la normativa per esquivar el 25%

Tot això coincideix amb un moment molt polèmic per a la llengua, perquè el Tribunal Constitucional encara té pendent pronunciar-se sobre la normativa catalana per esquivar la sentència del 25%. En cas que el Constitucional finalment tombi la normativa del Govern, s’obririen diverses vies de reacció, tal com van explicar diverses entitats a El Món. La Plataforma per la Llengua, per exemple, obriria la via judicial a Europa per evitar el compliment de la sentència del 25%. Cal recordar que va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui va portar la normativa al Constitucional en constatar que el decret llei del Govern “impossibilitava” l’aplicació del 25%. Ara bé, ha mantingut el percentatge de castellà de forma cautelar a les escoles que ja l’estaven aplicant.