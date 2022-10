La Plataforma per la Llengua denuncia el poc accés dels cecs al català

La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest divendres que les persones cegues no tenen la possibilitat de fer servir el català en la majoria d’eines digitals que fan servir en el seu dia a dia. La llengua continua exclosa en la gran majoria de programes que es fan servir per orientar-se, llegir etiquetes, escriure missatges o saber si els llums de casa són encesos. Un gran avenç és que Apple hagi incorporat la llengua a VoiceOver, el principal lector de pantalla per a les persones cegues, però l’entitat subratlla que encara hi ha moltes eines on el català no és una opció i queda molt camí per revertir la desigualtat lingüística.

Això provoca, segons l’ONG del català, que els cecs hagin de renunciar a la seva llengua i recórrer al castellà, l’anglès o el francès no només perquè l’eina els entengui, sinó per entendre també la plataforma. L’entitat sosté que en no estar inclòs el català hi ha dificultats per entendre els textos escrits en català perquè l’eina els llegeix en una pronunciació estranya que no té en compte com sona en realitat la llengua.

El braille en català tampoc no és una opció

Pel que fa als aparells de lectura de braille, la Plataforma per la Llengua denuncia que molts surten de fàbrica sense el braille en català, malgrat que el venedor, el el Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI), pertany a l’ONCE. Així, no es poden llegir ni imprimir arxius en braille català i les persones han de llegir-ho en altres llengües. El CTI, després de la pressió dels usuaris, ha un convertidor per al català en alguns aparells, com ara l’anotador braille Voice Sense i el programa d’impressió en braille Duxbury també incorpora la llengua i compta amb una signografia braille correcta i actualitzada en català.