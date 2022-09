Seminari de la Plataforma per la Llengua sobre el supremacisme castellà

La Plataforma per la Llengua ha organitzat un seminari sobre el supremacisme del castellà i la seva vinculació amb la substitució lingüística del català que es celebrarà el dissabte 1 d’octubre. El debat es farà a la Casa Convalescència de Barcelona i busca aprofundir en el discurs lingüístic del nacionalisme espanyol, que “mostra el castellà com la llengua comuna i intenta fer-ho realitat amb lleis que imposen el castellà”.

Durant la jornada hi haurà diverses ponències d’experts per “fer visibles aquestes idees antiigualitàries” i que la població les qüestioni i les combati. La primera de les ponències d’aquest esdeveniment titulat “La substitució lingüística, l’obsessió del supremacisme castellà” serà la del professor Juan Carlos Moreno i Christiane Stallaert. Començarà a les 10h i tindrà una durada de 45 minuts. Primerament Juan Carlos Moreno, catedràtic jubilat de Lingüística General de la Universitat Autònoma de Madrid i un dels teòrics de la lingüística més importants d’Espanya, parlarà de la construcció de l’espanyolitat i del paper que ha tingut el castellà en els “processos d’assimilació forçosa de les minories”. En la ponència parlarà dels dogmes i mites lingüístics del supremacisme castellà que ha “naturalitzat l’expansió de la llengua amagant el caràcter violent d’aquest procés”. Pel que fa a la ponència d’Stallaert, tindrà caràcter històric i tractarà la “puresa, neteja i casticisme”.

Dinar gratuït abans de continuar amb la jornada

Després d’aquestes dues ponències arribarà el moment de dinar. La Plataforma ha organitzat un dinar gratuït en què els ponents podran intercanviar impressions amb els assistents. Després de l’àpat, la següent ponència serà la de Francesc Bernat, professor agregat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, que parlarà sobre la bilingüització dels catalans durant els segles XIX i XX. Això servirà per desmuntar un altre mite del supremacisme lingüístic castellà, l’antiguitat i l’arrelament del castellà a Catalunya.

Posteriorment serà el torn de Ferran Suay, professor de Psicobiologia de la Universitat de València i fundador de l’entitat Tallers per la Llengua. La seva ponència parlarà de l’efecte que té el supremacisme castellà en les actituds lingüístiques dels catalanoparlants. Durant aquesta conferència l’expert donarà consells per superar la subordinació i apoderar els parlants perquè mantinguin el català.

La jornada començarà a les 10h i s’estendrà fins les 16:30, quan s’obrirà un torn de preguntes per tractar qüestions que s’hagin parlat durant el dia. Per assistir al seminari, que està obert al públic, cal haver-se registrat primerament al portal web que l’ONG del català ha creat per aquesta jornada.