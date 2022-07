Campanya de la Plataforma per la Llengua per fomentar el català a la universitat

La Plataforma per la Llengua ha impulsat una nova campanya per promoure el català a les universitats del país. Aquesta campanya, que arriba de la mà de l’ONG del català amb la col·laboració de la Generalitat, té per objectiu que els alumnes que han de matricular-se a la universitat entenguin la importància d’aprendre català i formar-se professionalment en aquesta llengua. Per això, estudiants del món sencer expliquen a través de vídeos curts per què s’ha d’aprendre català.

Alguns dels vídeos estan dirigits a estudiants estrangers per tal que tinguin un primer contacte amb el català, l’aprenguin i el facin seu. Aquest pròxim curs, a més, la Universitat de Barcelona farà una prova pilot amb traductors simultanis perquè els alumnes que encara no entenen el català puguin seguir una classe impartida en aquest idioma sense que la resta d’estudiants hagin de canviar-se al castellà.

El testimoni del David: “Faig menys assignatures en català del que m’agradaria”

“La universitat va tenir un paper fonamental per aprendre el català: va ser una primera presa de contacte”, explica el David, un dels protagonistes dels vídeos que impulsarà la Plataforma per la Llengua. Aquest estudiant va arribar ara fa tres anys de les Illes Canàries per estudiar Filosofia a la UB i allà va ser on va entrar en contacte amb el català, una llengua que ara domina. “Faig menys assignatures en català de les que m’agradaria: són un incentiu per millorar la llengua”, explica l’estudiant.

El seu és només un dels testimonis d’un conjunt de vídeos curts que difondrà la Plataforma per la Llengua dintre de la campanya “A la universitat, matricula’t en català“. La campanya arrenca justament ara que comença el període de matriculació universitària per tal d’animar els estudiants a matricular-se a assignatures en català per normalitzar la llengua a la universitat i que després la puguin utilitzar també en la seva vida social.

A banda dels vídeos, la campanya té altres formats per arribar a tothom. Hi ha també cartells, volants i posts a les xarxes socials amb les experiències d’alguns estudiants que ja han après català gràcies a la universitat.