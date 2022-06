La UB prova un traductor simultani al català per evitar que calgui canviar de llengua

Només uns dies després de la presentació del pla d’enfortiment del català a les universitats per part de la conselleria d’Universitats i Recerca, la Universitat de Barcelona ha començat a preparar una prova pilot que es farà al setembre i que té com a objectiu evitar els canvis de llengua de docència del català al castellà –en assignatures de les quals s’ha anunciat que seran en català– quan hi hagi un alumne que ho demana. La prova consisteix a analitzar el funcionament d’una eina de traducció simultània gràcies a la qual els docents no hauran de canviar de llengua només perquè un alumne estranger així ho demani.

Per aconseguir-ho es farà ús de la tecnologia de Microsoft, la que millor desenvolupada té la traducció al català. Això no tindrà cap cost per a les universitats, ja que ja treballen amb programari de Microsoft. La Universitat de Barcelona sosté que gràcies a aquest programari s’evitaran “disfuncions respecte a la llengua indicada al pla docent de l’assignatura” i per tant no es veuran “afectats” els drets lingüístics dels estudiants.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va començar a treballar en aquest projecte al setembre del 2021, quan Montse Soler era directora general de l’ens. Soler va impulsar la prova de diversos equipaments tecnològics i es va acabar triant Microsoft, el que millor adaptat està al català. “D’aquesta manera no s’ha d’invertir en crear una eina nova, perquè ja n’hi ha una que és molt útil per als professors”, explica Soler.

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, durant la presentació del pla per enfortir el català / ACN

Fer útil el català a la universitat

“La idea és que la tecnologia, malgrat que no és perfecta, pugui servir perquè els alumnes aprenguin el català, el reconeguin i el vegin com una necessitat”, assenyala Soler, que apunta que actualment els alumnes no el veuen com una necessitat perquè ja es canvien tots els materials i la llengua de docència. “La idea és acostar-nos al català, fer-lo útil, perquè sempre els serà més còmode aprendre’l i escoltar la classe amb normalitat que seguir una traducció amb el mòbil”, insisteix.

Afegeix que molts professors canvien de llengua perquè senten que és més còmode canviar-se al castellà si un alumne ho demana. “Aquesta eina és per ells, perquè no hagin d’abandonar el català”, explica Soler, que puntualitza que els professors no estaran obligats a fer servir aquesta traducció simultània, sinó que serà una “opció” per a ells.

El vicerector de la UB, Joan Santanach, assegura que la resposta del professorat ha sigut “molt bona”, sobretot si es té en compte que es buscaven grups on hi hagués algun castellanoparlant i un professor disposat a participar-hi. “Volem trencar la frontera lingüística i que els professors no hagin de canviar la llengua”, apunta.

L’espanyolisme ho titlla d’”aberració”

Santanach assegura que han rebut dos tipus de crítiques des que es va fer pública aquesta prova pilot. Per una banda, del sector sobiranista, que critica que això “liquidarà” el català perquè “fa que sigui superflu”. Per l’altra, el sector espanyolista, que considera una “aberració” la iniciativa perquè suposadament menysprea el castellà. “Res més lluny de la realitat”, insisteix el vicerector, que ho defineix com una eina per facilitar l’arribada d’alumnes estrangers a la universitat.

El vicerector de l’UB assegura que aquesta tecnologia se sumarà a la resta d’eines digitals, cursos d’iniciació i grups de conversa per tal de fer l’entrada en contacte amb el català dels nouvinguts més senzilla. “És una eina temporal perquè quan ja hagin assistit a unes classes i es familiaritzin amb la llengua preferiran escoltar el professor directament”, detalla abans de puntualitzar que espera que en poc mes d’un mes l’alumne ja estigui adaptat.

La intenció de la mesura, insisteix, és preservar els drets lingüístics dels estudiants i respectar els plans docents de cada assignatura. “Preserva els drets dels estudiants autòctons i també els dels estrangers”, explica. A més, demana que es deixi de veure la llengua com una qüestió política i es valori aquesta eina de forma que no generi conflicte.

“L’única excusa que hi haurà per demanar castellà serà el supremacisme”

El president de la FNEC, Ferran Piqué, sosté que la mesura és una bona notícia sobretot perquè “ja no hi haurà cap excusa per demanar les classes en castellà”. A partir d’ara, assegura, l’única excusa que hi podrà haver és “el supremacisme” de les persones que consideren que tenen dret a “imposar” el castellà per sobre del català, la llengua “pròpia i normal” a Catalunya.

En paral·lel, Piqué considera que la traducció simultània facilitarà que els estudiants internacionals vinguin a estudiar a les universitats catalanes, ja que tindran la garantia que a més dels cursos podran accedir a un sistema d’interpretació immediat. “Això posiciona molt bé les universitats catalanes davant el món”, celebra.

Com funcionarà aquesta traducció simultània?

Per poder utilitzar aquesta eina de Microsoft només serà necessari un ordinador, un mòbil i un micròfon per al professor. Pel que fa als estudiants, només necessitaran el mòbil i els auriculars. Així, la classe es podrà seguir des de la pantalla del mòbil o a través dels auriculars. Amb aquesta segona opció hi haurà un cert retard, però les explicacions es podran seguir amb exactitud.

Amb això es pretén potenciar l’ús del català i arribar a l’objectiu mínim de 80% de docència en català a les universitats de Catalunya. Totes les universitats podran comptar amb aquesta tecnologia, que no tindrà cost, un cop s’hagi fet la prova pilot i s’hagi observat l’eficiència del sistema.