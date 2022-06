La rectora de la Universitat Europea de Canàries vol adaptar el mètode educatiu a les necessitats del mercat laboral

La rectora de la Universitat Europea de Canàries, Cristiana Oliveria, es marca com a objectiu per als propers anys continuar amb l’adaptació del mètode educatiu a les necessitats del mercat laboral.

Així ho va exposar a la tercera edició dels Desayunos Atlánticos d”Atlántico Hoy’, en l’any que aquesta universitat compleix la seva primera dècada a les illes, liderant la innovació educativa de les Canàries, amb un pla d’estudis enfocat a la digitalització i a oferir una formació que promogui l’ocupabilitat dels alumnes.

La idea de Cristiana Oliveria és “pensar en el present però també en el futur”. Per això, el mètode educatiu de la Universitat Europea fomenta “una feina que s’adapta a les necessitats del mercat laboral”.

Oliveria va explicar que des de la Universitat ja treballen als sectors que estan en ple desenvolupament a l’arxipèlag, “com l’economia blava, el big data o la sanitat, per, en un futur, donar la resposta que el mercat necessitarà”.

La Universitat Europea de Canàries compleix aquest 2022 una dècada prestant el seu servei a l’arxipèlag. Més de 2.000 estudiants reben formació actualment a les diferents seus de la Universitat a Tenerife.

Després de deu anys al mercat educatiu canari, l’objectiu dels propers deu anys ara és igualar la Universitat Europea de Madrid, segons va destacar la rectora.

La seva arribada a les illes va suposar ser la primera universitat privada a les Canàries, obligant l’arxipèlag a entendre de diferents maneres el mercat educatiu, encara que Oliveira defensa que són dos models que poden coexistir. Des de fa dos anys, aquesta universitat ocupa el primer lloc com la millor de les Canàries en el rànquing del BBVA.

“Les necessitats de les empreses que ara hi ha establertes a les Canàries i l’estudi dels sectors que estan en desenvolupament es tradueix en una de les grans banderes de la Universitat: l’ocupabilitat, que supera el 90 per cent”, tal com va dir Oliveira. “A això se suma la necessitat de donar suport a les empreses i la formació contínua dels seus empleats com a mètode constant per respondre als canvis del mercat laboral”.

Oliveira va assumir el càrrec de rectora de la Universitat Europea de Canàries quan només feia uns mesos que era a les illes. Va arribar des de Portugal el 2015 amb el repte de ser vicerectora i, segons comenta, la seva adaptació a l’arxipèlag no va ser difícil per totes les similituds culturals amb el país lusità.