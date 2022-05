Plataforma per la Llengua alerta que l’acord pel català obre la porta al 50% de castellà

Plataforma per la Llengua ha alertat que el redactat final de l’acord pel català obre la porta a la justícia perquè acabi imposant un 50% de castellà a les escoles. El president de l’entitat, Òscar Escuder, ha explicat que hi ha un “risc” important perquè la proposició de llei “introdueix el castellà com llengua curricular” i això obre la porta a una “interpretació extrema” de la Llei Celáa que permetria a l’estat “ampliat fins al 50% l’ensenyament en castell'”.

L’entitat ha assegurat que ha demanat als partits que presentin una esmena per “suprimir” la paraula curricular del redactat per evitar riscos, però cap formació ha acceptat la proposta, ja que el PSC havia exigit alguna referència a l’ús del castellà com a llengua d’aprenentatge a l’escola per donar suport al text. “La indeterminació del text pot portar al 50%”, ha avisat la nova directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell. “Ens ha faltat temps per negociar millor les esmenes”.

En concret, l’entitat es refereix a l’article 6 de la Lomloe, que fa referència al currículum escolar. A l’article 6.4 s’especifica que les autonomies amb llengua pròpia decideixen els currículums escolars al 50% amb el govern de l’estat. Escuder tem que el govern espanyol pugui utilitzar la referència al castellà com a llengua curricular per incloure més castellà a l’escola. “Podrien determinar que la llengua forma part dels mètodes pedagògics” i, a partir d’aquí, exigir més assignatures en castellà, ha assegurat.

Article 6 de la Lomloe sobre el currículum escolar

Oportunitat perduda pel català a l’audiovisual

Respecte a la nova llei de l’Audiovisual que s’aprovarà a Madrid, la Plataforma per la Llengua ha criticat la falta d’ambició d’ERC. “Hem perdut una ocasió d’or perquè es normalitzi el català a l’audiovisual”, ha dit Escuder. L’entitat considera insuficient el 6% de nou contingut a repartir entre totes les llengües cooficials i pronostica que la majoria de plataformes no incorporaran pel·lícules i sèries ja doblades perquè no és obligatori.

L’ANC també critica l’acord pel català

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també ha criticat l’acord pel català i considera que és “un pas enrere”. En una entrevista al diari ARA, Feliu diu que “l’únic que es fa és intentar complir la imposició del TSJC de la manera que es noti menys” i que fins ara “no s’ha posat sobre la taula una solució real” per respondre a la sentència del 25% i acabar amb les ingerències del TSJC. L’ús de la paraula curricular pel castellà tampoc ha agradat a l’entitat, ja que considera que el PSC ha aconseguit “marcar un gol” a la resta de forces.