Educació remet els sindicats a les meses sectorials per negociar

Els sindicats han organitzat una protesta davant del departament d’Educació i la conselleria no ha dubtat a sortir al pas i respondre les acusacions d’una negociació “falsa”. La directora general del Professorat, Dolors Colell, ha assenyalat que en les comissions de treball no s’hi negocia “res” perquè són “tècniques” i que per tant els sindicats han d’utilitzar les meses sectorials com a espais de negociació. Les pròximes meses previstes són el pròxim 14 de novembre i el 14 de desembre. A banda, Colell ha desmentit que els sindicats no tinguin les propostes calendaritzades i ha dit que les tenen recollides en un document intern.

En aquest document, ha dit, hi ha dues que tenen un impacte econòmic previst pel 2023 -la reducció de l’hora lectiva que va permetre l’acord l’1 de setembre i l’equiparació del cos de professorat tècnic d’FP al cos de secundària-. Les que vindrien després són la reducció d’hores dels majors de 55 anys el curs 2024-2025, i començar a cobrar un complement d’activitat a partir dels sis anys. Els sindicats reclamen que aquestes dues mesures s’apliquin el pròxim curs, mentre que Educació els ofereix fer-ho d’aquí a dos anys.

“Estem d’acord en invertir més i revertir les retallades, però això ho hem d’anar harmonitzant amb totes les necessitats que hi ha al sistema educatiu, que no són només les que els sindicats plantegen”, ha defensat Colell, que creu que la conselleria ja ha fet inversions importants. De fet, ha citat les inversions a l’escola inclusiva.

Augment de la despesa en educació

A banda, Colell els ha demanat ser “conscients del context econòmic”, que dificulta poder fer inversions com les que exigeixen els sindicats per al pròxim any. La directora de professorat ha explicat que han entregat als sindicats un document d’anàlisi sobre la despesa pública en educació que conclou que la conselleria ha augmentat “considerablement” el pressupost destinat a educació malgrat que l’augment no s’hagi vist reflectit en el PIB.

L’anàlisi l’ha feta la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de Presidència mostra que la despesa que va fer el Govern en educació va ser de gairebé 9.000 milions d’euros el 2020. D’aquests, el 65% ho aporta la Generalitat. A banda, el document recull altres dades com ara un creixement del 8,3% de docents per cada mil alumnes entre el 2015 i el 2020.