Protesta a les portes d’Educació: continua la pressió a Cambray

Els sindicats estan a punt de posar punt i final a la pau signada amb el conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, el passat 1 de setembre. De fet, aquest dimarts han començat les primeres mesures de pressió, concretament una concentració davant del departament mentre a dins es celebrava una comissió de treball. La protesta ha acabat a les 13 hores, quan han sortit els membres dels sindicats reunits amb la conselleria i han presentat les seves conclusions.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha dit que el seu discurs “continua sent el mateix” malgrat que les negociacions amb la conselleria no avancen. De fet, ha dit que no tenen “gaire esperança” en el que es pugui debatre a la pròxima reunió de la mesa sectorial, prevista per al 14 de novembre. En aquest sentit ha fet una crida al departament perquè concreti “amb bona voluntat” les propostes que fa als docents per desencallar el conflicte, que asseguren que continua viu.

Amenacen amb noves mobilitzacions

En el mateix sentit, la secretària general de CCOO Educació, Teresa Esperabé, ha dit que actualment treballen en la calendarització de la reversió de retallades, una qüestió en la qual insistiran fins el 31 de desembre, quan acaba el termini de treva que van donar al departament d’Educació. A partir de llavors, ha dit, en cas que no hi hagi hagut acords es tornaran a mobilitzar i a sortir al carrer a reivindicar les millores laborals que els van treure amb l’última crisi.

Per últim, el portaveu del sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), Xavier Massó, ha lamentat que estan “estancats” i que el departament només els entrega “informes d’autosatisfacció” en les trobades que mantenen des que van signar la pau el passat 1 de setembre.

“Pèrdua de temps” i excuses

Els sindicats ja van avisar aquest dilluns en declaracions a El Món que les negociacions no estan avançant i, de fet, les senten com una pèrdua de temps perquè a les reunions “no hi va ningú amb poder de negociació”. En aquest sentit, critiquen que el departament s’escudi en la falta de pressupostos i la soledat d’ERC per no tirar endavant la reversió de les retallades que encara estan vigents malgrat l’acord amb el departament. Algunes de les mesures que reclamen són la reducció de l’estadi, la retirada de l’ordre de calendari que els fa treballar al juliol i començar abans el curs, la derogació del decret de plantilles i l’equiparació salarial dels docents de l’FP.