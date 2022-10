Tres estratègies i un pressupost

Els pressupostos de la Generalitat per al 2023 seran la gran batalla del tacticisme de la política catalana en les properes setmanes. Mentre els partits de la dreta espanyolista s’ho miren com a convidats de pedra i la CUP manté les distàncies, el PSC, Junts, i ERC han fet servir els comptes en discussió per marcar perfil durant el ple al Parlament d’aquesta setmana, el primer des de la ruptura del Govern. I ha quedat clar que en aquest debat encara no hi ha negociació, sinó tres estratègies polítiques contraposades. Sense cap pista sobre com es passarà a la següent fase, la d’intentar aprovar els comptes, si és que s’hi arriba i no s’acaba optant per prorrogar els del 2022.

Des de la marxa de Junts del Govern, els pressupostos són un incògnita. Si abans ja ho eren, davant del dubte de si els comuns els aprovarien –per repetir l’operació de l’any passat, en què es van aprovar gràcies a ERC, Junts i els comuns–, ara queda per definir amb qui volen pactar el president Aragonès i la nova consellera d’Economia, Natàlia Mas. Necessitaran un partit amb força (Junts o PSC) i un partit amb menys diputats (comuns o la CUP) per poder tirar endavant els nous comptes del 2023.

El president Aragonès ja va advertir que, si s’aproven, no arribarien a temps d’entrar en vigor l’1 de gener, que era la intenció del president i de l’ara exconseller Jaume Giró quan l’executiu de coalició encara s’aguantava. Davant d’aquest escenari, Junts, el PSC i els comuns han adoptat el paper de mostrar-se estupefactes i sorpresos per “l’immobilisme” dels republicans a l’hora de negociar. “Actuen com si tinguessin majoria absoluta”, asseguraven diputats socialistes als passadissos del Parlament durant el ple de dimecres, dijous i divendres.

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts, Josep Rius, al ple del 20 d’octubre del 2022 / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament)

Junts fa d’oposició i aposta per desgastar ERC

Els junters també tenen una interpretació similar de l’actuació dels republicans i creuen que ERC juga a pressionar-los i assenyalar-los com els “responsables” si els pressupostos no tiressin endavant. Tot i que, en part, els comptes estan elaborats pel conseller Giró, en reneguen. “Eren els pressupostos de coalició, no els de Junts”, asseguren. A més, també remarquen que el president va dir que modificarien alguns aspectes, de manera que estan atents per detectar i anunciar les diferències quan el Govern els porti al Parlament.

Junts ja ha començat a fer d’oposició. Aquesta setmana no va tirar endavant la llei d’Estadística, elaborada pel mateix Giró, a causa de la seva abstenció. “És un altre context i la llei era d’un Govern de coalició”, asseguren també en aquest cas des del partit de Jordi Turull i Laura Borràs. D’aquesta forma, també volen començar a marcar perfil propi en matèria sectorial i destacar per quines polítiques aposten. I insisteixen a demanar a Aragonès amb “quines majories compta”.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

El PSC estén la mà a ERC, però els republicans defugen el gest

El PSC, en aquest sentit, vol marcar perfil d’oposició responsable i estèn la mà als republicans per aprovar els comptes, però els republicans defugen el gest, almenys de moment, tot i que eviten descartar del tot pactar-hi. El PSC vol negociar els comptes, però els republicans de moment no donen el pas per començar les negociacions, fet que provoca la incomprensió i la impaciència dels socialistes.

Tant Junts com el PSC, juguen amb el desgast dels republicans ara que han assumit totes les responsabilitats del nou executiu. Un nou Govern que el president assegura que representa la majoria del 80% de la societat catalana que aposta per un referèndum pactat i acabar amb la repressió. D’aquí venen els nomenaments de Gemma Ubasart, Joaquim Nadal i Carles Campuzano. Tres perfils que venen de famílies (Podem, PSC i CiU) molt diferents. La realitat, però, és una altra, ja que el Govern és el que té menys suport de la història moderna de la Generalitat, amb només 33 diputats.

El paper de la CUP i els comuns, complementari

D’altra banda, la CUP ja s’ha autodescartat per aprovar els comptes, mentre que els comuns, probablement, són amb qui els republicans tenen més possibilitats de pactar, però ells sols no permetrien arribar a la majoria: la clau passa pel PSC o Junts. ERC i els comuns voldrien l’intercanvi que van fer l’any passat: els republicans aproven els comptes de Barcelona i els comuns els de la Generalitat, però cal un actor més. Precisament per això encara no han començat els moviments dels republicans per endreçar les negociacions, tot i que divendres passat hi va haver reunió entre Albiach i Aragonès.

Tot plegat es produeix en un context d’encariment dels preus a causa de la guerra a Ucraïna i amb mesures de pla de xoc per lluitar contra la crisi anunciades durant el debat de política general que haurien d’incloure’s en els pressupostos de la Generalitat per al 2023.